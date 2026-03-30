milet、日本武道館公演『Ray of Water』が映像作品化＋「The Story of Us」ライブ映像公開
miletが2026年2月13日(金)・14日(土)に開催した日本武道館公演＜Ray of Water＞の模様が、映像作品として6月17日(水)にリリースされることが決定した。
活動再開後初の大舞台となった本公演では、milet自身初となる“水”と“ダンス”を取り入れた新たな表現に挑戦し、会場全体を感動と興奮の渦に巻き込んだ。milet本人が細部にまでこだわった繊細な演出と、天井まで昇る巨大なスクリーンが創り出すダイナミックな映像の組み合わせに、会場全体を魅了する彼女の歌声が重なる圧巻のステージを堪能してほしい。
ライブ映像は2026年2月14日公演の全曲をノーカットで収録。完全生産限定盤には、2026年2月13日公演のみ披露された楽曲「レッドネオン」「Time Is On Our Side」もボーナストラックとして収録。さらに、ライヴの舞台裏に迫るBehind The Scenesや、ライヴフォトカード30枚＆スタンドケースを封入した豪華BOX仕様となる。
また、このリリースを記念しYouTubeでは本編ラストに披露された楽曲「The Story of Us」（TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期エンディングテーマ）のライブ映像が公開された。
■『milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”』
2026年6月17日(水)リリース
パッケージ予約 https://milet.lnk.to/Ray_of_Water
＜完全生産限定盤（Blu-ray / DVD）＞ \9,500（税込）
milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”
2026.02.14
01. 航海前夜
02. Shed a light
03. Nobody Knows
04. 海原
05. Fly High
06. Loved By You
07. I still
08. GREEN LIGHTS
09. Swamp
10. Waterproof
11. HELL CLUB
12. checkmate
13. Prover
14. inside you
15. December
16. Anytime Anywhere
17. Goddess
18. Bluer
19. The Story of Us
Encore
EC1. us
EC2. Fine Line
EC3. Again and Again
BONUS TRACK
milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”
2026.02.13
「レッドネオン」
「Time Is On Our Side」
BEHIND THE SCENES
BTS of milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”
≪特典≫
・豪華BOX仕様
・ライヴフォトカード30枚 & スタンドケース
・特典映像収録（BONUS TRACK & BEHIND THE SCENES）
＜通常盤（Blu-ray / DVD）＞ \6,500（税込）
milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”
2026.02.14
01. 航海前夜
02. Shed a light
03. Nobody Knows
04. 海原
05. Fly High
06. Loved By You
07. I still
08. GREEN LIGHTS
09. Swamp
10. Waterproof
11. HELL CLUB
12. checkmate
13. Prover
14. inside you
15. December
16. Anytime Anywhere
17. Goddess
18. Bluer
19. The Story of Us
Encore
EC1. us
EC2. Fine Line
EC3. Again and Again
＜店舗別購入特典＞
店舗ごとに異なる特典をご用意しております。下記内容および注意事項をご確認の上、ご予約ください。
■Amazon.co.jp ・・・ コットン巾着
■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む / 一部店舗除く） ・・・ L判ブロマイド
■Sony Music Shop ・・・ クリアカード
■TOWER RECORDS全店（オンライン含む） ・・・ A5クリアファイル
■セブンネットショッピング ・・・ 缶バッジ
■楽天ブックス ・・・ クリアマルチポーチ
※注意事項
・各オンラインショップでは、カート公開までにお時間を要する場合がございます。
・特典絵柄は、後日ご案内いたします。
・上記店舗以外での特典配布はございません。あらかじめご了承ください。
・Amazon.co.jpおよび一部オンラインショップでは、「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、特典対象商品であることをご確認の上、お手続きください。
■ニューシングル「The Story of Us」
2026年3月4日（水）リリース
TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期エンディングテーマ
購入：https://real.lnk.to/The_Story_of_UsWN
＜初回盤 / CD＋Blu-ray＞ \2,900（税込）
[CD収録内容]
01. The Story of Us
02. Trace
03. Anytime Anywhere -Piano Session
[Blu-ray収録内容]
01. 「The Story of Us」 MUSIC VIDEO
02. 「Bluer」 MUSIC VIDEO
03. 「Anytime Anywhere」 MUSIC VIDEO
04. 「Anytime Anywhere」 SPECIAL MUSIC VIDEO (Live from “milet live tour stairs 2024”)
05. 「The Story of Us」 MUSIC VIDEO Behind The Scenes
06. 「Anytime Anywhere」 MUSIC VIDEO Behind The Scenes
[Another]
初回盤ブックレット（24P）
＜通常盤初回仕様 / CD＞ \1,500（税込）
[CD収録内容]
01. The Story of Us
02. Trace
03. Anytime Anywhere -Piano Session
[Another]
通常盤初回仕様ブックレット（12P）
＜期間生産限定アニメ盤 / CD＋Blu-ray＋3種ステッカー＞ \2,500（税込）
[CD収録内容]
01. The Story of Us
02. Trace
03. The Story of Us -Anime size
04. Trace -Short size
05. Anytime Anywhere -A.Gt Session
[Blu-ray収録内容]
01. 「The Story of Us」×『葬送のフリーレン』 SPECIAL MUSIC VIDEO
02. 『葬送のフリーレン』第2期 ノンクレジットエンディングムービー
[Another]
・『葬送のフリーレン』描き下ろしジャケット
・アニメ絵柄ステッカー全3種封入
・期間生産限定アニメ盤ブックレット（12P）
■＜milet live tour 2026(仮)＞
9月12日(土) 千葉県・森のホール21 大ホール
9月18日(金) 神奈川県・カルッツかわさき
9月21日(月・祝) 埼玉県・大宮ソニックシティ 大ホール
9月23日(水・祝) 香川県・サンポートホール高松 大ホール
9月26日(土) 京都府・ロームシアター京都 メインホール
9月27日(日) 静岡県・静岡市清⽔⽂化会館 マリナート ⼤ホール
10月3日(土) 広島県・広島文化学園HBGホール
10月4日(日) 岡山県・倉敷市民会館
10月10日(土) 石川県・本多の森 北電ホール
10月17日(土) 東京都・ガーデンシアター
10月24日(土) 宮城県・仙台サンプラザホール
10月25日(日) 福島県・とうほう みんなの文化センター(福島県文化センター)大ホール
11月1日(日) 大阪府・フェスティバルホール
11月2日(月) 大阪府・フェスティバルホール
11月5日(木) 東京都・NHKホール
11月8日(日) 愛知県・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール
11月13日(金) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
11月21日(土) 福岡県・福岡サンパレスホテル＆ホール
11月22日(日) 大分県・iichikoグランシアタ
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