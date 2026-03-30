■『milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”』

2026年6月17日(水)リリース

パッケージ予約 https://milet.lnk.to/Ray_of_Water

＜完全生産限定盤（Blu-ray / DVD）＞ \9,500（税込）

milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”

2026​.02​.14

01​. 航海前夜

02​. Shed a light

03​. Nobody Knows

04​. 海原

05​. Fly High

06​. Loved By You

07​. I still

08​. GREEN LIGHTS

09​. Swamp

10​. Waterproof

11​. HELL CLUB

12​. checkmate

13​. Prover

14​. inside you

15​. December

16​. Anytime Anywhere

17​. Goddess

18​. Bluer

19​. The Story of Us

Encore

EC1​. us

EC2​. Fine Line

EC3​. Again and Again

BONUS TRACK

milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”

2026​.02​.13

「レッドネオン」

「Time Is On Our Side」

BEHIND THE SCENES

BTS of milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”

≪特典≫

・豪華BOX仕様

・ライヴフォトカード30枚 & スタンドケース

・特典映像収録（BONUS TRACK & BEHIND THE SCENES）

＜通常盤（Blu-ray / DVD）＞ \6,500（税込）

milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”

2026​​.02​​.14

01​​. 航海前夜

02​​. Shed a light

03​​. Nobody Knows

04​​. 海原

05​​. Fly High

06​​. Loved By You

07​​. I still

08​​. GREEN LIGHTS

09​​. Swamp

10​​. Waterproof

11​​. HELL CLUB

12​​. checkmate

13​​. Prover

14​​. inside you

15​​. December

16​​. Anytime Anywhere

17​​. Goddess

18​​. Bluer

19​​. The Story of Us

Encore

EC1​​. us

EC2​​. Fine Line

EC3​​. Again and Again

＜店舗別購入特典＞

店舗ごとに異なる特典をご用意しております。下記内容および注意事項をご確認の上、ご予約ください。

■Amazon.co.jp ・・・ コットン巾着

■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む / 一部店舗除く） ・・・ L判ブロマイド

■Sony Music Shop ・・・ クリアカード

■TOWER RECORDS全店（オンライン含む） ・・・ A5クリアファイル

■セブンネットショッピング ・・・ 缶バッジ

■楽天ブックス ・・・ クリアマルチポーチ

※注意事項

・各オンラインショップでは、カート公開までにお時間を要する場合がございます。

・特典絵柄は、後日ご案内いたします。

・上記店舗以外での特典配布はございません。あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jpおよび一部オンラインショップでは、「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、特典対象商品であることをご確認の上、お手続きください。