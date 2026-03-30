miletが2026年2月13日(金)・14日(土)に開催した日本武道館公演＜Ray of Water＞の模様が、映像作品として6月17日(水)にリリースされることが決定した。

活動再開後初の大舞台となった本公演では、milet自身初となる“水”と“ダンス”を取り入れた新たな表現に挑戦し、会場全体を感動と興奮の渦に巻き込んだ。milet本人が細部にまでこだわった繊細な演出と、天井まで昇る巨大なスクリーンが創り出すダイナミックな映像の組み合わせに、会場全体を魅了する彼女の歌声が重なる圧巻のステージを堪能してほしい。

ライブ映像は2026年2月14日公演の全曲をノーカットで収録。完全生産限定盤には、2026年2月13日公演のみ披露された楽曲「レッドネオン」「Time Is On Our Side」もボーナストラックとして収録。さらに、ライヴの舞台裏に迫るBehind The Scenesや、ライヴフォトカード30枚＆スタンドケースを封入した豪華BOX仕様となる。

また、このリリースを記念しYouTubeでは本編ラストに披露された楽曲「The Story of Us」（TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期エンディングテーマ）のライブ映像が公開された。

■『milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”』
2026年6月17日(水)リリース
パッケージ予約　https://milet.lnk.to/Ray_of_Water

＜完全生産限定盤（Blu-ray / DVD）＞ \9,500（税込）
milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”
2026​.02​.14

01​. 航海前夜
02​. Shed a light
03​. Nobody Knows
04​. 海原
05​. Fly High
06​. Loved By You
07​. I still
08​. GREEN LIGHTS
09​. Swamp
10​. Waterproof
11​. HELL CLUB
12​. checkmate
13​. Prover
14​. inside you
15​. December
16​. Anytime Anywhere
17​. Goddess
18​. Bluer
19​. The Story of Us

Encore
EC1​. us
EC2​. Fine Line
EC3​. Again and Again

BONUS TRACK
milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”
2026​.02​.13

「レッドネオン」
「Time Is On Our Side」

BEHIND THE SCENES
BTS of milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”

≪特典≫
・豪華BOX仕様
・ライヴフォトカード30枚 & スタンドケース
・特典映像収録（BONUS TRACK & BEHIND THE SCENES）

＜通常盤（Blu-ray / DVD）＞ \6,500（税込）
milet Live at Nippon Budokan “Ray of Water”
2026​​.02​​.14

01​​. 航海前夜
02​​. Shed a light
03​​. Nobody Knows
04​​. 海原
05​​. Fly High
06​​. Loved By You
07​​. I still
08​​. GREEN LIGHTS
09​​. Swamp
10​​. Waterproof
11​​. HELL CLUB
12​​. checkmate
13​​. Prover
14​​. inside you
15​​. December
16​​. Anytime Anywhere
17​​. Goddess
18​​. Bluer
19​​. The Story of Us

Encore
EC1​​. us
EC2​​. Fine Line
EC3​​. Again and Again

＜店舗別購入特典＞
店舗ごとに異なる特典をご用意しております。下記内容および注意事項をご確認の上、ご予約ください。

■Amazon.co.jp ・・・ コットン巾着
■HMV全店（HMV&BOOKS Online含む / 一部店舗除く） ・・・ L判ブロマイド
■Sony Music Shop ・・・ クリアカード
■TOWER RECORDS全店（オンライン含む） ・・・ A5クリアファイル
■セブンネットショッピング ・・・ 缶バッジ
■楽天ブックス ・・・ クリアマルチポーチ

※注意事項
・各オンラインショップでは、カート公開までにお時間を要する場合がございます。
・特典絵柄は、後日ご案内いたします。
・上記店舗以外での特典配布はございません。あらかじめご了承ください。
・Amazon.co.jpおよび一部オンラインショップでは、「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、特典対象商品であることをご確認の上、お手続きください。

■ニューシングル「The Story of Us」
2026年3月4日（水）リリース
TVアニメ『葬送のフリーレン』第2期エンディングテーマ
購入：https://real.lnk.to/The_Story_of_UsWN

＜初回盤 / CD＋Blu-ray＞ \2,900（税込）
[CD収録内容]
01​. The Story of Us
02​. Trace
03​. Anytime Anywhere -Piano Session

[Blu-ray収録内容]
01​. 「The Story of Us」 MUSIC VIDEO
02​. 「Bluer」 MUSIC VIDEO
03​. 「Anytime Anywhere」 MUSIC VIDEO
04​. 「Anytime Anywhere」 SPECIAL MUSIC VIDEO (Live from “milet live tour stairs 2024”)
05​. 「The Story of Us」 MUSIC VIDEO Behind The Scenes
06​. 「Anytime Anywhere」 MUSIC VIDEO Behind The Scenes

[Another]
初回盤ブックレット（24P）

＜通常盤初回仕様 / CD＞ \1,500（税込）
[CD収録内容]
01​. The Story of Us
02​. Trace
03​. Anytime Anywhere -Piano Session

[Another]
通常盤初回仕様ブックレット（12P）

＜期間生産限定アニメ盤 / CD＋Blu-ray＋3種ステッカー＞ \2,500（税込）
[CD収録内容]
01​. The Story of Us
02​. Trace
03​. The Story of Us -Anime size
04​. Trace -Short size
05​. Anytime Anywhere -A​.Gt Session

[Blu-ray収録内容]
01. 「The Story of Us」×『葬送のフリーレン』　SPECIAL MUSIC VIDEO
02. 『葬送のフリーレン』第2期　ノンクレジットエンディングムービー

[Another]
・『葬送のフリーレン』描き下ろしジャケット
・アニメ絵柄ステッカー全3種封入
・期間生産限定アニメ盤ブックレット（12P）

■＜milet live tour 2026(仮)＞
9月12日(土)　千葉県・森のホール21 大ホール
9月18日(金)　神奈川県・カルッツかわさき
9月21日(月・祝)　埼玉県・大宮ソニックシティ 大ホール
9月23日(水・祝)　香川県・サンポートホール高松 大ホール
9月26日(土)　京都府・ロームシアター京都 メインホール
9月27日(日)　静岡県・静岡市清⽔⽂化会館 マリナート ⼤ホール
10月3日(土)　広島県・広島文化学園HBGホール
10月4日(日)　岡山県・倉敷市民会館
10月10日(土)　石川県・本多の森 北電ホール
10月17日(土)　東京都・ガーデンシアター
10月24日(土)　宮城県・仙台サンプラザホール
10月25日(日)　福島県・とうほう みんなの文化センター(福島県文化センター)大ホール
11月1日(日)　大阪府・フェスティバルホール
11月2日(月)　大阪府・フェスティバルホール
11月5日(木)　東京都・NHKホール
11月8日(日)　愛知県・Niterra⽇本特殊陶業市⺠会館 フォレストホール
11月13日(金)　北海道・札幌文化芸術劇場hitaru
11月21日(土)　福岡県・福岡サンパレスホテル＆ホール
11月22日(日)　大分県・iichikoグランシアタ

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