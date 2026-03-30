２９日放送のＴＢＳ系「情熱大陸」（日曜・後１１時）に、モデルで女優の「めるる」こと生見愛瑠（２４）が出演。意外な素顔を明かした。

モデルから芸能活動をスタートし、バラエティー番組でも活躍。近年はドラマは映画からも引っ張りだこで、２３年には日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。そんな生見に、同番組は２５年４月から密着した。

担当７年になるマネジャーによると「極度の人見知り」だという。自身も「警戒心が強いですね。あまり知られたくないみたいな」と話した。

休日の食事もマネジャーと一緒にとることが多いという。好物の回転すしで昼食を食べながら「私たち昨日も夜ご飯一緒に食べたんですよ。カラオケ一緒に行って」と話す。

「共演者同士で仲良くなったりしないのか？」と問われると「ないよね」と即答し、「グループＬＩＮＥ作ろうとかそういう話になってきたら、携帯をマネジャーさんに預けて、『携帯ない』って言う」と生見。「そういうふうに言っちゃってるので、『私、（連絡先）交換したくない』って。笑われます」と、頑固なほどの人見知りである素顔を明かした。