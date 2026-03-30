こちらは、足湯を楽しみながら桜を楽しむことができる、福岡県うきは市の温泉旅館「ニュー筑水荘」です。敷地内には、樹齢60年近くのソメイヨシノが10本植えられています。現在およそ四分咲きで、来週には見頃を迎える見込みです。

天まで届きそうなほど、見事に枝を伸ばした桜。しかし。



■八木菜月アナウンサー

「一見すると、すごくきれいに咲いていますが。」





■ニュー筑水荘・三善富士雄 代表取締役「危ない木が結構あります。」

幹が空洞になっていたり、傷んだ枝が落ちてきたり。支柱によって、やっと立っている状態です。



毎年、地元の人たちに春を告げてきた桜を植樹したのは、去年、90歳代で亡くなった男性でした。



■三善さん

「お葬式に年末、出たのですが、喪主の方から、筑水荘の桜は自分が植えたんぞっていうのが口癖で、自慢の桜並木だったって。」



「ニュー筑水荘」ではことし、老木となった桜の一部を伐採することを決めました。専門家の意見を受けて危険箇所を切り落とす予定です。



■地元の人

「せっかく今まできれいに咲いてくれていたのに。劣化すれば仕方ないですが。」

「ニュー筑水荘」では3月31日まで「桜まつり」を開き、小学生以下の子どもたちに食事と入浴を無料で提供します。



■三善さん

「きょうもお子さんがいらっしゃる。折れた時には大変ですからね。」



危険箇所の切り落としは、今シーズンの桜が散った後の5月から6月ごろに行われる予定です。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月30日午後5時すぎ放送