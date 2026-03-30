温泉旅館の桜「自慢の桜並木」倒木の恐れで老木の一部を伐採へ 福岡
こちらは、足湯を楽しみながら桜を楽しむことができる、福岡県うきは市の温泉旅館「ニュー筑水荘」です。敷地内には、樹齢60年近くのソメイヨシノが10本植えられています。現在およそ四分咲きで、来週には見頃を迎える見込みです。
天まで届きそうなほど、見事に枝を伸ばした桜。しかし。
■八木菜月アナウンサー
「一見すると、すごくきれいに咲いていますが。」
「危ない木が結構あります。」
幹が空洞になっていたり、傷んだ枝が落ちてきたり。支柱によって、やっと立っている状態です。
毎年、地元の人たちに春を告げてきた桜を植樹したのは、去年、90歳代で亡くなった男性でした。
■三善さん
「お葬式に年末、出たのですが、喪主の方から、筑水荘の桜は自分が植えたんぞっていうのが口癖で、自慢の桜並木だったって。」
「ニュー筑水荘」ではことし、老木となった桜の一部を伐採することを決めました。専門家の意見を受けて危険箇所を切り落とす予定です。
■地元の人
「せっかく今まできれいに咲いてくれていたのに。劣化すれば仕方ないですが。」
「ニュー筑水荘」では3月31日まで「桜まつり」を開き、小学生以下の子どもたちに食事と入浴を無料で提供します。
■三善さん
「きょうもお子さんがいらっしゃる。折れた時には大変ですからね。」
危険箇所の切り落としは、今シーズンの桜が散った後の5月から6月ごろに行われる予定です。
※FBS福岡放送めんたいワイド2026年3月30日午後5時すぎ放送