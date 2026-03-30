松本市中心部で去年閉店した旧松本パルコの跡地はどのように生まれ変わるのでしょうか。その再生事業を手掛ける企業が30日、説明会を開き、「劇場型商業施設」をコンセプトとする新たな施設の構想を明らかにしました。



やまきグループ山下修平代表

「劇場型をテーマに」



旧松本パルコの再生事業を手掛ける都内の商業コンサルティング会社やまきまちづくり研究所は、30日、松本市内で、新たな商業施設の構想について発表しました。





地下1階には、屋内型の動物園や健康教室、1階、2階には、核となるテナントとして総合ディスカウントストアの「ドン・キホーテ」が出店する予定です。やまきグループ山下修平代表「ドン・キホーテは海外でも誰でも知っている。海外の方を誘致したい。暮らしやすい文化をつくりたい。若い方はどこかに逃げていくことはない。暮らしやすい中心をつくりたかった」そのほか3階には、アウトドア用品店の好日山荘や雑貨店など、4階は、クリニックや理美容、5階は、アミューズメント、6階は、ゲストハウスとなる予定で、「劇場型ショッピングセンター」をコンセプトにおよそ40店舗が出店します。30日は、その名称についても発表がありました。やまきグループ山下修平代表「決まった名前が、松本シェーナ」2月から3月初めにかけて10日間の公募で、1700件余りの応募があったということです。その結果、イタリア語で舞台やシーンという意味の“シェーナ”に由来する「松本シェーナ」に決まりました。やまきグループ山下修平代表「パルコの後を企画させてもらう異常、この周辺の商店、企業、反映することが一番。共存、共栄です」やまきまちづくり研究所は、年間350万人の来店客とおよそ200億円の経済効果を見込んでいます。松本シェーナは、今年6月30日に全テナントのうち7割以上がそろってグランドオープンする予定で、年内には全てのテナントがオープンする見通しだということです。