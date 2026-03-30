県内のJAグループは、JA富山中央会など4つの組織のトップを1人が兼務する「共通会長制」を導入します。



組織間の連携や権限の集約による発信力の強化などが狙いで、現在の中央会の延野源正会長は6月の任期満了で退任します。



JA富山中央会、全農県本部、共済連県本部、県厚生連の4つの組織は現在、それぞれ異なる人がトップを務めています。



きょう開かれたJA富山中央会の臨時総会で延野会長は、中央会の会長が4つの組織のトップを兼ねる「共通会長制」へ移行することを示しました。





この方式は、2002年に江西甚昇さんを共通会長として一度導入しましたが、その後は再び個々の会長を選ぶ制度に戻っていました。会合の後、会見した延野会長は、農業をめぐる環境が厳しさを増す中で組織の連携強化の必要性を理由に挙げました。JA富山中央会 延野源正会長「さらなる連携をしないとこれからのものに対して適宜対処できなくなるということじゃないかなと思っておりましたので、この機に共通会長制というものを導入したいと」共通会長制は新潟や石川などでも導入されていて全国組織への発言力を高める狙いもあるということです。これに伴い、JA富山中央会の延野会長は1期目の任期満了となる今年6月末で退任します。共通会長制の導入はJA組織の統合や合併を見据えてのものかと問われた延野会長は「JAのあり方はこれでいいのかという検討がこれから進むと思う」と述べるにとどめました。共通会長を決める選挙は今年6月ごろの予定です。