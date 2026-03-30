トラックドライバーの「隠語」「専門用語」は無線の影響が強い

長距離を黙々と走り続けるトラックドライバー。おおむねその運転中は一人ですが、それでも他のトラックドライバーとの間で、門外漢には全くわからない独特の「隠語」「専門用語」がいくつもあるといわれています。

【え…！】「軽量化してくるわ」っと言ったらどういう意味？（隠語を画像で見る）

こういったトラックドライバーの専門用語の成り立ちから具体例までを、元大型トラックドライバーの交通心理士で、近畿大学・生物理工学部の島崎 敢准教授に聞きました。

島崎准教授によれば、トラックドライバー同士の「隠語」「専門用語」の多くは、かつて多くのトラックが搭載していた「無線」の影響が大きいのではないかといいます。

「かつて存在したトラック無線は、今の暗号化されたデジタル通信とは違って、チャンネルさえ合わせれば誰でも聞けてしまう『垂れ流し状態』だったそうです。その無線の内容を職場の上司も聞いているかもしれないし、警察だって聞いている可能性があります。

常に誰かに聞かれるかもしれないという緊張感の中で、自分たちの情報を守るために、トラックドライバー特有の多くの隠語や専門用語が生まれていったそうです。言い換えれば、こういった言葉の多くは『バレたら困る情報』『聞かれたくない情報』というものが多く、ある種の暗号化されたものが多いです」（島崎准教授）

トラックドライバーの「隠語」「専門用語」実例

ここで改めて「隠語」「専門用語」をいくつか解説してもらいました。

・デコ助……警察

・サイン会場……ネズミ捕り（違反取締り）

・カンカン……過積載検問

・ワシントン・チャーリー（WC）、お花摘み、不法投棄、軽量化など……トイレ

・すべり……いわゆる都心から下っていく車線のこと

・親伝……荷物に貼り付ける送り状など

・口割れ……同一の送り主から同じ宛先へ複数個送ったのに、運送会社やドライバーのミスで、一部が不足して到着するトラブル

・アオリ……平ボディやダンプなどの荷台の周囲を囲む開閉式の板（枠）のこと

「トラックドライバーの孤独な長時間運転の中で、こうした用語を共有することは『自分は一人じゃない』という仲間意識やアイデンティティを支える大切な癒やしにもなっていたはずです。さらに、心理学的に見ると、その業界でしか通じない言葉を使いこなせるようになることは、そのコミュニティに仲間入りしたという証明でもあります」（島崎准教授）

「隠語」「専門用語」が減りつつある理由

こういったトラック無線がきっかけでドライバーの間で広まっていった「隠語」「専門用語」は近年減りつつあるのではないかとも、島崎准教授は言います。



トラックドライバーの「隠語」「専門用語」は無線などから生まれたものが多い（画像：写真AC）



「私は現役ではないので、今のトラックドライバーの状況を生では知りませんが、最近は無線がほぼ使われなくなり、代わりにLINE通話がよく使われていると聞きます。LINE通話は無線と違い、暗号化されたデジタル通話で他の人に聞かれる心配がないため、隠語は減っているかもしれません。

また、ドライバー同士の『取り締まり情報の共有』とか『勝手な情報交換』に対して、けしからんという風潮もあります。コンプライアンスにうるさい会社ではこういうことを明確に禁止しているケースもあります」（島崎准教授）

ただし、隠語・専門用語を使うかどうかはさておき「トラックドライバー同士で取るコミュニケーション」は、業務上、大いに良いことだともいいます。

「特に良いなと思うのが、仲間のトラックとすれ違う際の情報交換です。トラック同士だとすれ違うのがわかりますから、自分が通ってきたばかりの道の状況……例えば『この先で工事していて車線が規制されている』『雪が降り始めてるから気をつけて』といった生きた情報を教え合うことができます。私個人の経験では、これは一般ドライバーにはない、プロ同士の非常に心強い助け合いだと思っていました。

また、無線がよく使われていた時代は、別のドライバー同士のやり取りの声が、流れている状態も多くありました。このやり取りが、経験の浅い若手ドライバーにとって最高の『教科書』になっていたところもあります。

しかし、無線がなくなった現在では、そういう情報が欠落し『ドライバーの経験則が引き継げなくなってしまっている』とする研究もあります。自分は喋らなくても、ベテラン同士の会話を聞いているだけで、道路の状況判断やトラブルへの対処法が自然と耳に入ってくることは良い勉強になっていたはずです。

また、情報交換が減るとドライバーが孤立するリスクも高まります。もちろん昔から無線を介して⼈⽣相談などをすることはなかったと思いますが、普段のやりとりでそのドライバーの『人となり』を感じ取れば、何かに悩んだ際に『あの先輩に相談してみようかな』といった人間関係も生まれたと思います。

トラックドライバーにとって、そういうセーフティネットは結構重要なものです。なので、隠語・専門用語はさておき、ドライバー同士のコミュニケーションは厳しく制限しすぎないほうが良いだろうというのが、私個人的な感覚です」（島崎准教授）