長崎原爆資料館の展示リニューアルに向けた今年度最後の運営審議会が開かれました。

リニューアル工事は9月から始める予定で閉館せずに段階的に施工を進めるということです。

長崎原爆資料館の展示リニューアルをめぐり、今年度4回目の開催となった運営審議会。

被爆者が少なくなる中、審議会では被爆の実相を後世にどうつなぐかをテーマに、若い世代にも分かりやすい展示へと議論を重ねてきました。

30日は、前回示された意見に対して事務局が考えを確認したほか、実施設計の最終案について意見を交わしました。

（林田 光弘 委員）

「被爆者運動は核兵器廃絶だけではない(被爆者健康)手帳の問題。被爆者の人たちが自分たちの権利を獲得してきたという歴史もすごく重要なポイントだと思うが、そこは別のところに入る可能性があるか」

（中西 敦信 委員）

「年表は歴史を学ぶ際の重要な情報。引き続き展示として別の場所で活用すべき」

市は31日までに実施設計を策定する予定で、これまでの意見をもとに解説パネルの文案など、最終調整を進める方針です。

また、9月から予定しているリニューアル工事期間は、閉館せず段階的に施工を進めるとしていて、来年3月の完成を目指します。