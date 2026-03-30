少子化が加速する中、県立高校の将来の教育はどうあるべきか話し合う県の検討委員会が答申をまとめ県教育委員会に提出しました。生徒が行きたいと思える高校づくりや、多様なニーズに対応した答申になっていて県教委はこれを踏まえ来年度中に将来ビジョンを策定します。



（答申提出）

「本県の高等教育の充実に向けて施策等に生かしていただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします」





地頭所教育長に答申したのは「県立高校の将来ビジョン検討委員会」です。検討委員会は、県立高校の将来の教育はどうあるべきか？教育の専門家などが7回に渡って話し合ってきました。県内の中学校を卒業する生徒は2034年には2500人以上減る見通しです。答申では、少子化が加速する中、通信制を希望する生徒が増加傾向にあることから多様な学びのニーズに対応するために必要なことなども盛り込まれました。（県立高校の将来ビジョン検討委員会・溝口和宏委員長）「不登校の生徒数が増加している。柔軟な仕組みのあり方についても今後検討していく必要があると考えている。ひと言で言うと選ばれる県立高校をいかにつくっていくか、魅力ある県立高校をいかにつくっていくかになると思います」県教委は今後、中高生へのアンケートやパブリックコメントを行い2026年度中に将来ビジョンを策定する予定です。