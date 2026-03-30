太平洋戦争末期、南九州市の知覧特攻基地から439人の特攻隊員が出撃し、尊い命が失われました。国のため、そして愛する家族を守るために命を捧げた特攻隊員。その生き様や思いを描いた舞台が知覧の地で上演されました。会場には、特別な思いで舞台を見つめるひとりの女性の姿がありました。



(舞台)

「若者たちが命をかけた時代がありました。国やふるさと、愛する家族を守るために」



29日。南九州市の知覧文化会館に、ある女性の姿がありました。臼田智子さん(82)。知覧から特攻隊員として出撃し亡くなった伍井 芳夫大尉の二女です。





(伍井大尉の次女・臼田智子さん(82))「特攻作戦は最後の作戦だったと思う。多くの特攻隊員が国や家族を思い飛び立っていった。そのことを思うと今この時代に語り継がなくてはいけない。特別攻撃隊があったことを忘れないでください」伍井大尉をはじめ、特攻隊員たちの生き様を描いた舞台が上演されました。題名は「未来へつむぐ~今をありがとう~」。いじめに悩む女子大生が戦時中にタイムスリップし、特攻隊員の世話をする「なでしこ隊」の一員として過ごす中で「生きる」ということを見つめなおす物語です。(舞台)「みんなで靖国神社で会おうと約束している。残された方はどうしたらいいの。私は耐えられない。みんなのため今、そして未来のために耐えてください」太平洋戦争末期の沖縄戦。知覧からは439人の特攻隊員が出撃し、尊い命が失われました。(伍井大尉)「隊員たちと一緒に散っていくそれが自分の責任の取り方。軍人としての任務を全うする。人生の総決算、何も言うことなし」国のためそして愛する家族を守るために、命を捧げた特攻隊員。言葉にはできない複雑な思いを抱えながらも大切な人を送り出した人たち。81年という時を超えて描かれた当時の思いに、多くの人たちが胸を打たれていました。(観客)「感動しました。上演したことに意味があって役者の方々も知覧で出来てよかった」(伍井大尉の次女・臼田智子さん(82))「知覧で上演されることは感慨深いものがある。忘れてほしくないという思いもある。知覧から出撃しているということに思いを強く感じている」(伍井大尉役・玉永賢吾さん)「智子さんに良かったと行っていただけてその言葉に尽きる。それだけでうれしい。舞台を通していろんな人たちに見ていただいてこういうことがあったことを考えてもらって今の日本がどうしたら良くなるか考えるきっかけになれば」81年前の春、知覧から飛び立った伍井大尉。彼らがつないだ思いの先で、今、私たちは生きています。