2026年3月31日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月31日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
予定はしっかり確認を。約束を忘れると非難の的になるかも……。
いつになく周りのチェックが厳しい日に。責任感ある行動を取ろう。
気分が落ち込みがち。オーバーに感情表現するとスカッとしそう。
低調日。できるだけ家でくつろぐことが運気上昇のカギ！
非常識な人物に困らされる暗示あり。はっきり指摘してOK。
大勢で騒ぐのが楽しい日。イベントなどにはぜひ参加してみて。
清潔感が大事。袖口、襟足の汚れには十分注意を。
買い物にツキあり。品物の良し悪しを見抜く目が研ぎ澄まされる日になりそう。
言葉には責任を持とう。誠心誠意を込めた発言で厚い信頼をゲット。
無駄遣いが幸運のカギ。実用品ではないものを買うと◎。
目的を達成するためには、手段を選ばない必死さも大切だと心得て。
対人関係に波あり。でも探せば必ず味方は見つかるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
予定はしっかり確認を。約束を忘れると非難の的になるかも……。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
いつになく周りのチェックが厳しい日に。責任感ある行動を取ろう。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
気分が落ち込みがち。オーバーに感情表現するとスカッとしそう。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
低調日。できるだけ家でくつろぐことが運気上昇のカギ！
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
非常識な人物に困らされる暗示あり。はっきり指摘してOK。
7位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
大勢で騒ぐのが楽しい日。イベントなどにはぜひ参加してみて。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
清潔感が大事。袖口、襟足の汚れには十分注意を。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
買い物にツキあり。品物の良し悪しを見抜く目が研ぎ澄まされる日になりそう。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
言葉には責任を持とう。誠心誠意を込めた発言で厚い信頼をゲット。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
無駄遣いが幸運のカギ。実用品ではないものを買うと◎。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
目的を達成するためには、手段を選ばない必死さも大切だと心得て。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
対人関係に波あり。でも探せば必ず味方は見つかるはず。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)