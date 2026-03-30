おやつカンパニーは、コバラ満たしにちょうどいいサイズで愛されているミニカップラーメン「ブタメン」をそのまま食べられるスナック菓子にした「ブタメン太麺スナック（とんこつ味／タン塩味）」を、3月30日から期間限定発売する。

1993年の発売から30年以上、駄菓子とは思えないほど本格的な味と、コバラ満たしにちょうどいいサイズで愛されてきた「ブタメン」。そんな「ブタメン」から、お湯も、待つ時間も不要で、袋を開けてすぐに食べられる「ブタメン太麺スナック」が登場する。



「ブタメン太麺スナック（とんこつ味）」

「ブタメン太麺スナック（とんこつ味）」は、とんこつの旨みが効いた風味豊かな味わいに仕上げた。「ブタメン太麺スナック（タン塩味）」は、あっさりとした中にもしっかりとコクを感じる味わいに仕上げている。



「ブタメン太麺スナック（タン塩味）」

カリッとクリスピーな食感の「ブタメン太麺スナック」とミニカップラーメンの「ブタメン」を食べ比べながら、「ブタメン」の美味しさを堪能してほしい考え。

［小売価格］152円前後（税込）

［発売日］3月30日（月）

おやつカンパニー＝https://www.oyatsu.co.jp