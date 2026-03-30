「マジで異次元すぎるだろ」岡本和真、待望のメジャー1号が“逆方向”へ…「確信歩きだって！？」米記者も興奮の瞬間

岡本に待望のメジャー1号が飛び出した(C)Getty Images

ブルージェイズの岡本和真が現地時間3月29日、本拠地で行われたアスレチックス戦に「5番・三塁」でスタメン出場し、4回にメジャー初本塁打となる1号ソロを放った。

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右中間席へ運ぶ一発は、打球速度110.4マイル（177.7キロ）、飛距離420フィート（約128メートル）の岡本らしい逆方向への打球だった。

ブルージェイズ専門メディア『Blue Jays Nation』などで執筆しているデイモン記者は自身のXで「メジャー初アーチが逆方向への確信歩きだって！？」と驚愕し「カズマ・オカモト、マジで異次元すぎるだろ！！！」と綴った。

アスレチックス3連戦を終えた時点で岡本は、12打数4安打の打率.333、1本塁打、1打点、OPS1.012の成績となっている。今後さらにどんな活躍を見せてくれるのか注目だ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]