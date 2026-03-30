サッポロホールディングスのグループ企業であるサッポロビールは、フランスワインの新ブランド「ベルメール カベルネ・ソーヴィニヨン／シャルドネ」を3月31日に発売する。

このワインを手がけるのは、フランス・ボルドーで最も古い歴史を持つ老舗ワイナリー「バルトン＆ゲスティエ」で、同社はWine Star Awards 2024で「ヨーロッパ・ベスト・ワイナリー」に選ばれるなど、世界的に高い評価を受けている。



「ベルメール シャルドネ」

サッポロビールは1976年からワインづくりを始め、日本の風土や味覚に寄り添いながら品質と技術を磨いてきた。「ベルメール」は、フランスの伝統と日本の味覚を深く理解する同社の知見を融合させた商品で、毎日の食卓をさらに豊かに楽しめるよう提案する。

同社は「ベルメール」を通じて、新しい「お酒の魅力と可能性」をカイタクしていく考え。

「ベルメール カベルネ・ソーヴィニヨン」は、香りが非常に豊かで、カシスやブラックベリーなどの果実のニュアンスが特長とのこと。口当たりはまろやかで、ジューシーな果実味とやさしいタンニンが心地よく、バランスが良いという。

「ベルメール シャルドネ」は、完熟した果実を収穫することで、豊かな果実味とふくよかな味わいとのこと。リンゴ、パイナップル、マンゴーなどの果実を思わせる香りが広がり、爽やかな酸味が特長になっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］3月31日（火）

サッポロビール＝https://www.sapporobeer.jp