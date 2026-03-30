

「ラケル監修 特製トマトソース チキンオムライス」

ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんおいしい」を目指した取り組みの一環として、プライベートブランド「ファミマルKITCHEN」から、ラケルが運営する人気オムライス専門店「ラケル」監修の冷凍食品「ラケル監修 特製トマトソース チキンオムライス」を、3月31日から全国のファミリーマート約1万6400店舗で発売する。

長年愛され続けるオムライス専門店「ラケル」。その看板メニューの味わいを、手軽な冷凍食品で届ける。今回のリニューアルでは、味の再現に加えて、「ふわっとした食感」に徹底してこだわった。オムライス用卵には素材の風味を引き立てる原料を選定している。一枚ずつ丁寧に焼き上げ、しっかりとした厚みと柔らかな口当たりを実現した。

今回の刷新では、徹底した品質改善による美味しさの底上げを目指した。一枚ずつ丁寧に焼き上げたオムライス用卵は、従来品の1.8倍超という厚みと柔らかさを実現した。また、チキンライスはベーコンとバター風味ソースを加え、お店の本格的な味わいに一層近づけた。特製トマトソースと半熟卵風ソースが絡み合い、専門店の味を表現している。電子レンジで温めるだけで、ふわっとした卵の食感と豊かな風味を楽しんでほしい考え。

「ラケル」は、「“おうちで専門店の味を楽しんでほしい”という想いを込めて、監修した。ふわっとした食感にこだわった卵とバターの風味が香るチキンライスを合わせ、本格的なオムライスを家庭でも楽しんでもらえる商品となっている。是非、この機会に全国の消費者に賞味してもらえれば嬉しい」とコメントしている。

［小売価格］526円（税込）

［発売日］3月31日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp