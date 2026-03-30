ダスキンが運営するミスタードーナツは、台湾生まれのスイーツであるフングイを使用した「ぷにゅんフングイフルーツティ」全2種を4月1日から発売する。

「ぷにゅんフングイフルーツティ」は、台湾発祥の伝統的なお菓子である、ぷにゅんとした食感の“フングイ”を使用した商品。フルーツの甘さに、香り高いアールグレイティやジャスミンティとフングイを組み合わせ、一昨年4月から発売し好評を得ていた。今回使用するフルーツを変更し、より一層おいしくなって登場する。

「ぷにゅんフングイフルーツティ ピーチ＆ドラゴンフルーツ」は香り高いアールグレイティにライチのさわやかな香りや甘さ、ピーチとドラゴンフルーツの甘さが重なり、おいしさのバランスを引き立て、フングイの食感とよく合う商品になっている。「ぷにゅんフングイフルーツティ パイン＆マンゴー＆パッションフルーツ」はパイン、マンゴー、パッションフルーツとフングイに香り高いジャスミンティを合わせた。どちらも彩りの良さと、ぷにゅんとした食感でSNS映えする商品になっている。店内でも、移動しながらでも、おうちでもどこでも楽しめる「ぷにゅんフングイフルーツティ」をぜひ利用してほしい考え。



「ぷにゅんフングイフルーツティ ピーチ＆ドラゴンフルーツ」

「ぷにゅんフングイフルーツティ ピーチ＆ドラゴンフルーツ」は、ぷにゅんと食感のフングイとライチのさわやかな香りや甘さ、ベリーのような風味のあるレッドドラゴンフルーツとピーチの甘さが重なり、香り高いアールグレイティがより一層おいしさのバランスを引き立てたフルーツティになっている。



「ぷにゅんフングイフルーツティ パイン＆マンゴー＆パッションフルーツ」

「ぷにゅんフングイフルーツティ パイン＆マンゴー＆パッションフルーツ」は、ぷにゅんと食感のフングイとパインとマンゴーの果肉、パッションフルーツのトロピカルな香りが重なり、香り高いジャスミンティがより一層おいしさのバランスを引き立てたフルーツティになっている。

フングイとは、台湾発祥の伝統的なお菓子で、古くからかき氷などのトッピングとして親しまれている。台湾では近年ドリンクのトッピングとして注目されており、タピオカにかわるものとして広まりつつある。

［小売価格］

ぷにゅんフングイフルーツティ ピーチ＆ドラゴンフルーツ

テイクアウト：572円

イートイン：583円

ぷにゅんフングイフルーツティ パイン＆マンゴー＆パッションフルーツ

テイクアウト：572円

イートイン：583円

（すべて税込）

［発売日］4月1日（水）

ミスタードーナツ＝https://www.misterdonut.jp