ヤマハは、ヤマハブランドをともに使用するヤマハ発動機および、静岡県浜松市を代表する銘菓「うなぎパイ」を製造する春華堂と共同で企画した、楽器やスピーカーをモチーフにしたお菓子「GAKKI SABLE（楽器サブレ）」を、ヤマハミュージック 横浜みなとみらい 2F ライブ＆カフェで4月1日から発売する。また同日から、ヤマハ発動機から「NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）」も発売される。

同社とヤマハ発動機は、「お客様とともに感動を創り出す」という共通の理念のもと、同じヤマハブランドを使用する企業として、さまざまな取り組みを共同で行い、ブランド価値向上を目指している。同製品はその一環として、横浜・みなとみらいにおいてヤマハ発動機が運営する体験型ショールーム「Yamaha E−Ride Base（ヤマハ イーライド ベース）」で提供されていた「モビリティサブレ」をベースに商品化したもの。



同社の楽器・製品にちなんだの8種のデザイン

さらに同社は、同じ浜松市に本社を構える春華堂と“演奏できるお菓子”「オカリナモナカ（「オカリナモナカ」は、お菓子の魅力と楽器の魅力が融合することで、どのような体験価値が生まれるのかを検証することを目的に、同社と春華堂で共同開発した“演奏できるお菓子”）」を共同開発するなど、音・音楽の楽しみ方の新たな価値探索にも取り組んでいる。同商品には、“音・楽器をより身近に感じて欲しい”という想いを込め、ピアノ、バイオリン、ドラム、ホルン、ギター、マリンバ、スピーカーに加え、同社創業者 山葉寅楠の「山葉」にちなんだ山柄の計8種を採用している。厳選された素材に、うなぎパイにも使用されている「うなぎ粉」と国産バタ―を合わせ、さっくり軽やかな食感とまろやかでどこか懐かしい味わいを楽しめる。

また、ヤマハ発動機からは、同商品と同じ素材を使用し、オートバイやスクーターなどの乗り物をモチーフとした「NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）」が同日4月1日から発売される。こちらは「Yamaha E−Ride Base（ヤマハ イーライド ベース）」および、静岡県磐田市のヤマハ発動機企業ミュージアム「コミュニケーションプラザ」で購入できる。

［小売価格］

GAKKI SABLE（楽器サブレ）：1200円

NORIMONO SABLE（乗り物サブレ）：1200円

（すべて税込）

［発売日］4月1日（水）

ヤマハ＝https://jp.yamaha.com

ヤマハ発動機＝https://global.yamaha-motor.com/jp