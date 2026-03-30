

左から：「スコッティ ファイン クッキングシート 10m」「同 まる 6枚」

日本製紙グループの日本製紙クレシアは、オーブンからフライパンまで幅広い調理に使えるクッキングシート「スコッティ ファイン クッキングシート 10m／まる 6枚」を4月1日から発売する。





同社実施の調査（2025年 n＝1004）によると、週に4〜6回以上フライパンで調理する人（54％）はオーブンで調理をする人（27％）の約2倍であり、日常の調理ではフライパンの使用頻度が高いことが分かった。また、フライパンでの調理時の困りごとの1位は「洗うのが面倒（59％）」、次に「料理が焦げつきやすい（50％）」と続いた。そのような困りごとに対して、クッキングシートを使用することで、焦げつきを防ぎ、後片づけの手間を軽減することができる。さらに、調理の幅が広がり、料理のレパートリーが増えることで、家事パフォーマンスのアップにも貢献する。

「30cm×10m」は、オーブンからフライパンまで幅広い調理に使えるキッチンに出して置いてもインテリアになじむデザインになっている。

「まる 6枚」は、調理頻度の高いフライパンで気軽に使えるフライパンのサイズを選ばずぴったり収まる「まる型」シートになっている。

商品特長は、料理がくっつきにくい両面シリコン加工とのこと。熱に強く幅広い料理に（耐熱温度250℃で20分まで）使える。油脂分を通さず、後片づけが簡単だとか。蒸気を通すので蒸し料理にも使える。

［発売日］4月1日（水）

日本製紙クレシア＝https://www.crecia.co.jp