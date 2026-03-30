敷島製パン（Pasco）は、「和小麦」ブランドを代表する「国産小麦」シリーズの新商品として、「国産小麦 深煎りピーナッツフランス」「国産小麦 全粒粉＆シリアルバー 2個入」を4月1日から発売する。

「国産小麦 深煎りピーナッツフランス」は、ソフトフランス生地で、粒入りの深煎りピーナッツクリームをはさんだ商品。本格的な欧風パンの味わいを手軽に楽しんでもらいたいという想いで届ける、ArtisanSelection（アルチザンセレクション）商品の一つになっている。



「国産小麦 深煎りピーナッツフランス」

ソフトフランス生地のこだわりとして、すっきりとした酸味とコクをもたせた、適度な噛み応えの生地に仕上げた。国産小麦の小麦粉を100％使用している（手粉を除く）。

ピーナッツクリームへのこだわりとして、大きめのピーナッツ粒（八ツ割サイズ）が入っており、クリームのコクのある味わいとともに、香ばしさとカリッとした食感を楽しめる。



「国産小麦 全粒粉＆シリアルバー 2個入」

「国産小麦 全粒粉＆シリアルバー 2個入」は、国産小麦の全粒粉を100％使用した、ザクザクとしたシリアルバー。香ばしい全粒粉のケーキ生地に、シリアルとアーモンドの入った全粒粉のクッキー生地を合わせた。穀物感のあるザクザクとした食感で、1個でも食べ応えがある商品になっている。毎日の生活に不足しがちな食物繊維を、1個当たり3.4g摂ることができる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月1日（水）

敷島製パン＝https://www.pasconet.co.jp