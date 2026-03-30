去年8月の記録的な大雨での熊本市の対応を検証する、第三者委員会の答申書がまとまりました。

【写真を見る】浸水対策のため「止水板の設置推進を」 大雨で熊本市の排水機能停止…第三者委が必要性を指摘

浸水被害を減らすには「止水板の設置を市内全域で進める必要がある」と指摘しています。

去年8月の大雨では、熊本市の坪井ポンプ場（中央区坪井）山ノ下排水機場（西区花園）の電気設備が浸水で故障するなどして、一時的に排水できなくなりました。

この件を検証してきた第三者委員会は、ポンプ場と排水機場の機能が停止したことで上昇した水位が、坪井ポンプ場周辺で3cm、山ノ下排水機場周辺で数cmだったとした上で「熊本市の対応に問題はなかった」と結論付けました。

答申は再発防止策にも触れ、電気設備のかさ上げや、浸水を防ぐ「止水板」の設置を市内全域で進めることが重要としています。

報告書を受け取った大西市長は。

熊本市 大西一史市長「街の強靭化、都市部のインフラの強靭化を今後しっかり進めることで、市民への影響を少なくすることが重要」

大西市長は、止水板設置の補助制度について拡充を検討する考えを示し、ハード対策と同時にソフト対策も強化したいと述べました。