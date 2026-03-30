ロッテは、4月6日から順次、“飲むアイス”の「クーリッシュ」ブランドから、アルコール分5％の本格的なお酒「クーリッシュ フローズン レモンサワー」「クーリッシュ フローズン グレフルサワー」を発売する。同商品はパウチ容器なので、さまざまなシーンでシャリシャリした新感覚の酔い心地をシームレスに楽しめる。2022年の登場以来、その冷涼感とお酒の味わいを両立した商品として多くの消費者から好評を得ており、今年も継続してZOZOマリンスタジアム、ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026、ECサイト、カラオケチェーンなどで販売する。「クーリッシュ フローズンサワー」ならではのお酒の楽しみ方を訴求していく。



左から：「クーリッシュ フローズン レモンサワー」「同 グレフルサワー」

商品特長として、「クーリッシュ フローズンサワー」は、冷涼感がスピーディーに体全体に染み渡るフローズン状態のお酒。アルコール分5％の本格的なお酒が楽しめる。レモンサワーとグレフルサワーともに、果肉・果皮をすりつぶした「コミュニテッド」素材を使用し、甘さだけでなく苦みもある本格的なフルーツ感を楽しめる。レモンサワーは果汁率9％、グレフルサワーは果汁率19％。アイスの「クーリッシュ」と同様に、微細氷が入っており、冷たくてシャリシャリとした食感が楽しめる。こぼれにくく、リキャップができ、持ち運びに便利なパウチ型の容器で直接飲むことができる。

なお、これは冷凍酒。一度溶けたものを再び凍らせると品質が変わる。子どもの手に届くところに置かないでほしいという。

販売予定箇所は、ZOZOマリンスタジアム（4月14日〜販売予定）、MAZDA Zoom−Zoomスタジアム広島（4月7日（火）〜販売予定）、ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026、Amazon（4月6日10時〜販売予定）、ロッテ公式楽天市場店（4月6日10時〜販売開始予定）、ロッテ公式オンラインショップ（4月6日10時〜販売開始予定）、ロッテ公式Yahoo！ショッピング店（4月6日10時〜販売開始予定）、スパリゾートハワイアンズ他、カラオケチェーン、カタログギフトとなる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月6日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp