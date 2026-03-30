J2昇格を託された 岸 航大フィジカルコーチ

ロアッソ熊本へ7年ぶりにフィジカルコーチが加入しています。

【写真を見る】“もっと強く”若きコーチが導く鍛錬の道 ロアッソ熊本 25歳のフィジカルコーチ

25歳という若さで抜擢されたコーチの仕事に迫りました。

先週水曜日の練習。

ボールを使う前に室内でフィジカル（肉体）トレーニングに取り組む選手たちの姿がありました。

これは片野坂監督が就任した今シーズンから見られるようになった光景です。

ロアッソ熊本 片野坂知宏 監督「スピード、強度そういうものが上がることで相手を上回ったりボールを奪えたり得点につながると思うので、フィジカルを強化してくれたら良いと思う」

〝覚悟をもって〟鍛える

選手の身体能力の向上を託されたのが、今シーズン加入した岸フィジカルコーチです。

現在、25歳、Jクラブで指導するのは初めてです。

岸 航大フィジカルコーチ（25）「維持じゃなくて常に鍛え上げるつもりでそういう覚悟で就任しました」

怪我を「治す」のではなく選手を「強くする」ことが役割のフィジカルコーチは、J3でも20クラブ中、17のクラブで採用されていますが、ロアッソでは7年ぶりです。

片野坂監督の要望で実現しました。

片野坂知宏 監督「フィジカルデータ含めて可視化して見えることもできますし、そういう知識やデータを使うことができるので専門的なコーチがほしいとお願いしました」

選手全員が装着するGPSから見えるもの

監督が話す通り、データの収集・分析も担います。

選手たちのインナーウエアへ練習前にGPSが装着され、そこから岸コーチの手元のタブレットへリアルタイムに走った距離や最高時速など10項目ほどのデータが届きます。

こうした数値はチームに共有されることから、選手たちも興味津々のようです。

岸 航大フィジカルコーチ「結果として分かりやすいのが最高速度。俺何キロ出たみたいな会話を選手も楽しんでいる。それもポジティブな影響なのかなと思います」

半代 将都 選手（23）「もう1キロ2キロ速くなれるように、土台を作ったらあとは身体の動かし方なので、そこが整理されると速くなると岸コーチも言っているので取り入れてやっている」

岸コーチってどんな経歴？

北海道出身の岸コーチもサッカー少年で、地元・札幌を応援していました。

岸 航大フィジカルコーチ（25）「試合にもよく行っていて、僕、優也さん（現ロアッソＧＫ佐藤優也選手）にサインもらった」

その時の写真がこちら。17年後に選手とコーチの関係になったことを「奇跡」だと感じています。

Jリーガーを夢見ていましたが、力が足りないと高校生の時に断念したといいます。

それでも・・・

岸 航大フィジカルコーチ（25）「サッカーに携わる仕事がしたい。高校の監督の教え子がフィジカルコーチをしていてお話をした時にこういう職業があるんだと」

フィジカルコーチを目指し、専門学校で3年、さらに大学に編入し、大学院まで合わせて4年。多い時には1日10時間以上勉強し、念願だったJクラブのコーチに就任しました。

戦えるクラブを肉体から

フィジカルトレーニングの効果はすぐに出るものではありませんが、8月から始まるJ2復帰をかけた戦いのためにも、若きコーチは選手と地道に強化を積み重ねます。

岸 航大フィジカルコーチ（25）「シーズンを通してフィジカルコーチがいて良かったとファン・サポーター・スポンサーの方々に思っていただきたいですし百年構想リーグから（J2昇格に向け）さらに戦えるクラブをフィジカルから作り上げていきたい」