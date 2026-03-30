タレントの滝沢カレン（33）が30日放送のTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。4年間務めた月曜パートナーを卒業した。番組終盤には感極まる場面もあった。

同番組がラジオ初挑戦だった滝沢。「（ラジオは）凄い密な関係で、遠い親戚くらいの存在になってくれたんですよね、向井さんを始めスタッフさんたちが」と振り返った。

「何も知らない私に…」と口にしたところで言葉に詰まり、「急に…ごめんなさい」と謝罪。「30秒前まで実感なかったんですけど、急にちょっと実感出てきちゃったんですけど」と涙声で語った。

「本当に楽しくて、忘れられない月曜日が何度かあったので」と独特な言い回しで共演者らを笑わせつつ、「この4年間は忘れないです」と続けた。

パーソナリティーのパンサー向井慧から「またラジオに戻ってきてください。逸材中の逸材なので」とゲストとして出演するように促されると、「正月の集まりのような感覚で呼んでいただけたらうれしいなと思います」と笑った。

最後は「楽しい4年ありがとうございました」「皆さん大好きです」と笑顔でラストを飾った。