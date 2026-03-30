TWICEナヨン、透け感タイツ×ショーパンコーデで美脚チラリ「女神降臨」「スタイリング完璧」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/03/30】9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のナヨン（NAYEON）が3月30日、自身のInstagramを更新。シアー素材のトップスとショートパンツのコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】TWICEメンバー「最強の推し」ファン絶賛の爆ビジュコーデ
ナヨンは、自身がブランドモデルを務めるメイクアップブランドの撮影時のオフショットを投稿。シアー素材のオフショルダートップスにピンク色のキャミソール、ショートパンツに透け感のあるタイツを合わせた姿を披露した。椅子に座ったショットではショートパンツから伸びる美しい脚がチラリとのぞいている。
この投稿には「女神降臨」「スタイリング完璧」「どんな服装も似合う」「最強の推し」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】TWICEメンバー「最強の推し」ファン絶賛の爆ビジュコーデ
◆ナヨン、ショーパンコーデで美脚チラリ
ナヨンは、自身がブランドモデルを務めるメイクアップブランドの撮影時のオフショットを投稿。シアー素材のオフショルダートップスにピンク色のキャミソール、ショートパンツに透け感のあるタイツを合わせた姿を披露した。椅子に座ったショットではショートパンツから伸びる美しい脚がチラリとのぞいている。
◆ナヨンの投稿に反響
この投稿には「女神降臨」「スタイリング完璧」「どんな服装も似合う」「最強の推し」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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