人気インフルエンサーでタレントのなえなのが３０日に自身のインスタグラムを更新。歌手・和田アキ子とのツーショットを公開した。

３月２９日の放送で最終回を迎えたＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・前１１時４５分）に出演したなえなの。「アッコにおまかせ！最終回ありがとうございました なえは、５年ほど番組に呼んでいただきました」と和田をはじめとした、共演者とのショットを披露。

「初回は、人生で初めての生放送！２０歳でした テレビで 観てた、あの和田アキ子さん 大御所 人生１緊張した日。今でも鮮明に覚えています」と初めて番組へ出演した日を振り返り、「スタッフさんからの指示で楽屋で待機していたら生放送まで後数分！やっっば！！なんで呼ばれないんだ！？」と慌ててスタジオに向かったところ、和田に怒られてしまったと告白。

しかし、再度出演した際に「『先週怒ってしまってごめんなさい。スタッフのミスだったんならちゃんと自分で言いや。』と言われて、ポカーーーン」と謝罪を受けたことを明かし、和田の意外な一面に「嘘でしょ、こんな優しい人なの！？その日から、アッコさんの事が大好きになりました。」と続けた。さらに「誰よりも優しくて、あったかくて、繊細で、仲間思いで。知れば知るほど沼！！」と称賛した。

最後に「歴史ある素敵な番組に携われた事、アッコさんと出会えたことは人生の宝です 観てくださった皆さんありがとうございました。」とつづり、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「アッコさんとのツーショット本当に好き」「本当に大好きなんだなって伝わってきた お疲れ様！」「そんなことがあったんだね ほんとに愛し愛されてて素敵な関係だ」「なえさんとアッコさんのエピソード知ることが出来て嬉しい」などの声が寄せられている。