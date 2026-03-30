スタイルアップコーデの参考に♡ インフルエンサーがヘビロテする「名品アイテム」って？

おしゃれの名品って、ときめきも着回し力も叶えてくれる、そんな1枚なはず♡ そこで今回は、みんなが憧れるインフルエンサーたちが愛用する「私的名品」をご紹介します。春コーデをお上品に仕上げられるアイテムがザクザクです...！

憧れのあの人がついつい着ちゃうitemって？ おしゃれの参考にしたい憧れガールたちのクローゼットの名品を大公開♡

Check! 加藤美南さん SNSで発信するあか抜け術が話題！ Instagram：@minamikato_0115 GROVEのオフショルトップス 「GROVEのオフショルトップスは、バーガンディとブラウンをMIXしたような絶妙カラーにひと目

ぼれ。ほっこり見えがちなニットもオフショルデザインだからヘルシーな印象に。さすが韓国ブランド、しっかりスタイルも盛れちゃいます♡」

Check! HIMARIさん 韓国在住の注目インフルエンサー兼モデル Instagram：@hi.ma.3 ODD ONE OUTのタイトカーディガン 「このコンパクトな丈感とフリルディテールがほかにはない可愛さ♡ ちょっと肌寒い春先のコートのなかに着たり、軽い羽織りとして着ても春コーデの雰囲気を邪魔しないODD ONE OUTのカーディガンがまさに名品！」

Check! きぬさん 登録者26 万人超え！美容系YouTuber Instagram：＠2_5_2555 Polo Ralph Laurenのカーディガン 「カーディガンの王道、Polo Ralph Laurenが私の名品。あわせる服を選ばないし、定番なアイテムなのでカラー違いを長年愛用しています。デニムなどラフなアイテムもお上品に仕上がるのが最大の魅力です」

Check! しげさん 高身長ガールのロールモデル Instagram：@osiige MOUSSYの美脚デニム 「とにかくスタイルが盛れるMOUSSYのデニム。フレアーなすそからミュールの先をちょこんと出すのが今の気分♡ 理想のシルエットにやっと出会えたって感動した服なので、高身長のコは一度、試してみてほしい♡」

Ray編集部 副編集長 小田和希子