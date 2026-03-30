俳優の柄本佑、女優の沢口靖子が３０日、都内で主演映画「木挽町のあだ討ち」（源孝志監督）の大ヒット御礼舞台あいさつに登壇した。

直木賞と山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子さんの同名小説を映画化。江戸時代の芝居小屋「森田座」を舞台にした時代劇ミステリーとなっている。壇上に上がった柄本は「大ヒット御礼舞台あいさつなんて、僕が出ることあんまりなくてですね。緊張してますけど、ちょっとでも恩返しできれば」と語った。

周囲の反響を聞かれると、「常連の喫茶店に行ったら、たまたま一緒になったお姉様が『これから４回目を見に行きます』って。そうやってリピートしてくださる方もいっぱいいらっしゃるみたいでありがたい限り」と喜んだ。

役を演じるにあたっては、米サスペンス・ミステリー「刑事コロンボ」をイメージ。「監督からこの作品が決まってご飯行った時に、『佑、コロンボだからね』って言われて。本当に和製コロンボだと思って参加しました」と明かすと、源監督は「コロンボに寄せてほしい。けど、古畑任三郎になっちゃダメ。たまに撮影してると古畑さんに似るときがあるんですよ。その時は『ダメダメ。今のは古畑だから』って言った記憶があります」と打ち明け、笑わせた。

今作について「本格的な時代劇、撮ってるなっていう気持ちが強かった」と語る柄本は「今日、３回目、４回目って方。全然もっと来ちゃっていいんで。何回までって決まってませんから。もっともっと盛り上げていただければ」と呼び掛けた。