能登半島地震で被災した高岡市伏木地区の復興について話し合う2回目の会議がきょう開かれました。



会議では復興とまちづくりをテーマに活動する社団法人の設立が提案され、了承されました。



出町市長

「皆さんとしっかり議論して復興を何としても成し遂げたい」



高岡市復興会議は、出町市長を会長に学識経験者や伏木地区の自治会などで構成されています。



伏木地区の人口は、地震の影響で1割減少していて、現在と比べ、20年後にはさらに3割、40年後には5割減ると推計されています。





市が今年実施した空き地の利活用に関する調査では、「売却したい」、「無償でもよいから手放したい」と答えた人が多く、宅地の区画再編や機能集約の検討が必要とされています。非公開で行われた意見交換では、会議のメンバーが復興とまちづくりをテーマに活動する社団法人を来月にも設立することを提案し、了承されました。この社団法人は地元住民や事業者、学識経験者で構成され、将来世代のことも見据えてまちづくりに取り組むということです。出町市長「新しいかたちの復興、まちづくりを目指したい。今生きている我々がその絵を描いて50年先100年先の伏木の未来をつくっていくんだっていうような方向では一致しましたね」高岡市復興会議は、来年3月までに新たな復興計画を策定する方針です。