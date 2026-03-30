レスポートサック×パワーパフガールズ♡ポップで可愛い限定コレクションが登場

レスポートサックから、大人気アニメ「パワーパフガールズ」とのスペシャルコレクションが登場♡ブロッサム、バブルス、バターカップの3人を主役に、ポップでエネルギッシュなデザインが勢ぞろいします。バッグからポーチまで幅広くラインアップされ、日常に遊び心と元気をプラス♪持つだけで気分が上がる注目コラボをチェックしてみて。

ポップで元気なデザインが魅力

今回のコレクションは、パワーパフガールズの世界観をぎゅっと詰め込んだデザインが特徴。

ハートや星、レインボー、効果音モチーフなどが散りばめられ、見ているだけでワクワクする仕上がりです。

ブロッサム、バブルス、バターカップそれぞれの個性やパワフルなスピリットを表現し、甘さと強さを兼ね備えた絶妙なバランスに♡日常使いはもちろん、お出かけや旅行シーンでも活躍します。

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バッグ＆ポーチ全ラインアップ

PPG GIRL POWER!

＜上から＞

・Small Everyday Bag（H13×W18×D3cm）19,800円(税込)

・Small Voyager（H28×W26×D14cm）29,700円(税込)

・Classic Hobo（H20×W27×D15cm）25,300円(税込)

PPG GIRL PWR TOTE

・LG Reversible Tote（H36×W36×D14cm）29,150円(税込)※リバーシブル仕様

PPG PINK SHEEN

左・Puffy TH Tote（H20×W29×D11cm）29,700円(税込)

右・Puffy Micro Duffel Xbody（H10×W14×D7cm）17,600円(税込)

ポーチ各種

＜左から時計回り＞

・Square Cosmetic（H9×W11×D5cm）6,600円(税込)

・Cosmetic Clutch（H15×W19×D6cm）7,920円(税込)

・Rectangular Cosmetic（H9×W16×D5cm）7,260円(税込)

・Wristlet Pouch Set（S:H10×W15cm／M:H12×W17cm／L:H15×W20cm）13,200円(税込) 3点セット

■販売情報

・発売日：2026年4月1日（水）

・展開店舗：全国レスポートサック店舗、公式オンラインストア、各オンラインストア

持つだけでハッピーに

遊び心あふれるデザインと実用性を兼ね備えた、今回のコラボコレクション♡バッグやポーチにパワーパフガールズの世界観を取り入れるだけで、いつものコーデや日常がぐっと楽しくなります。数量や人気が集中する可能性もあるため、気になるアイテムは早めのチェックがおすすめ♪お気に入りを見つけて、毎日をもっとカラフルに彩ってみてください。