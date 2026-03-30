こんばんは。県内各地でサクラが咲き始めています。



きのうは富山地方気象台が構内のサクラが開花したと発表しました。



サクラの開花は、気象台の敷地にあるソメイヨシノの標本木で、5輪から6輪ほど花が咲いたかどうかを確認して発表します。



富山地方気象台 高橋英則 調査官

「5輪以上、7輪8輪くらいしっかり咲いている状況を確認することができました」



標本木の開花は、去年より4日早く、平年より5日早い観測でした。





1953年の観測開始以来、7番目に早い記録です。髙橋さんによると、先週の金曜日から一気に暖かくなったため開花が進みました。きょうは高岡古城公園でも開花が発表されましたが、県内ほかの名所はどうでしょうか。こちらは、朝日町舟川べりのきょうの様子です。舟川べりといえば、サクラ並木にチューリップや菜の花。そして、残雪の北アルプスの春の四重奏ですよね。朝日町観光協会によりますと、サクラはほころび始めたものもありますが、全体としては開花は来月2日の予想です。チューリップは既に咲き始めていて、菜の花も順調に育っているということです。今年も春の四重奏が楽しみですね。エブリイでは「わたしのサクラ」と題して、みなさんのお気に入りのサクラを募集しています。KNBのホームページやアプリから、ぜひお寄せください。お待ちしています。そして、きょうの県内はこの時期としてはかなり暖かい一日となりました。県内は高気圧に覆われ、さらに、南から暖かい空気が流れ込んだため各地で気温が上がりました。富山空港で夏日一歩手前の24.7度となるなど、県内10の観測地点のうち9か所で20度を超え今年最高になりました。ただ、あすは一転して荒れた天気になりそうです。前線を伴った低気圧が日本海を進む見込みで、県内は雨が降りやすくなります。特に、低気圧が県内を通過するとみられる日中は、強い雨や風に注意が必要です。気温は引き続き高く富山市の予想最高気温は20度と4月下旬並みになりそうです。咲き始めたばかりのサクラが少し心配ですね。