演歌歌手の鳥羽一郎（73）の息子で、兄弟デュオ「竜徹日記」の木村竜蔵（37）と木村徹二（34）が、30日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。

兄弟で船の免許を取ったという2人に黒柳が「お父様の影響？」と尋ねた。すると徹二が「そうなんですよ。二十歳になった時に『お前ら、船の免許取りに行ってこい』とか言われて、二級の免許をですね」と明かし、竜蔵が「唯一、多分うちの父からの家訓というか『男は船の免許を取れ』みたいなところですかね」と続けた。

鳥羽を乗せて操船したことがあるという竜蔵は「当時、父が船を持っていた時期があったので。その時は『一緒に来い』って言われて、『ちょっと、じゃあ、お前運転しろ』って言われて…」と振り返った。その時の事をうれしく、「ドキドキしました。でも、父もなんか満足げにしてました」と明かした。

そして竜蔵は「ただ僕ら、海とかがちょっと苦手なので…泳げないんですよ」と打ち明けた。続けて徹二は「運転できるんですけど、船酔いするんで、人の運転乗れないんですよ」と、2人とも船酔いすると説明した。さらに竜蔵は「魚、触れないです。大きい魚が怖くて」と打ち明けると、黒柳が「食べるのはいいの？」と聞き、徹二が「食べるのは大好きなんですけどね」と答えた。