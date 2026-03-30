元NMB48・上西怜さんのコスプレ写真集のタイトル、表紙、先行カット第2弾、特典写真が解禁されました。4月2日に発売する写真集のタイトルは『上西怜コスプレ写真集 #れーちゃんこれくしょん』です。



【写真】銭湯でなぜかビキニ姿の上西怜さん。こちらもセクシー！

表紙に選ばれたのは、配信者風のコスプレカット。ヘッドセットを首にかけ、モニターの光に照らされた瞳がこちらを真っ直ぐに見つめる一枚は、日常の延長線上にあるような親密がありつつも、どこか幻想的でサイバーな雰囲気です。



本編から厳選された先行カットは、バスト部分がざっくりあいた大胆でインパクトのあるチャイナ服、クールな男装姿、弾ける笑顔で銭湯で働くビキニ姿の女の子と、同一人物とは思えないほどの変貌ぶりを見せています。豊かなバストを見せつけるようなたわわなショットがたっぷりです。



上西さんはファッション誌『S Cawaii!』のレギュラーモデルを務め、大好きなコスプレをテーマにした『#れーちゃんこれくしょん』を連載中です。写真集の編集・制作は『S Cawaii!』が担当しています。



写真集では王道のバニーガールやチャイナはもちろん、アニメから飛び出したようなファンタジックな衣装も。指先の角度や表情、立ち振る舞いに至るまで、それぞれの世界観に没入して撮影しました。



【上西怜さんプロフィル】

じょうにしれい 2001年5月28日生まれ 元NMB48第5期生として人気を博し、NMB48卒業後はグラビアアイドル・ファッションモデルとしてマルチに幅広く活躍中。公式ニックネームは「れーちゃん」で、持ち前の美貌やスタイルのみならず明るく活発な性格で多くのファンから親しまれている。S Cawaii!レギュラーモデル。2025‐26シーズンの大阪エヴェッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ・ゲーム・コスプレ・カフェ巡り。最新情報は、X:@jonishi_rei Instagram:jonishi_rei YouTube:@jonishi_rei TikTok:@jonishi_rei