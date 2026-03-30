「結婚式のデータが届き、ファーストミートのとき、うちの豆柴は芝生を堪能していたことが発覚しました……何してんねん！ かわいすぎやろー！！！ こんな現場を押さえてくれたカメラマンさん最高」



【写真】お尻丸出し！？ 見事な横転ポーズに爆笑

そんなコメントとともに投稿された愛犬の写真が爆笑を誘っています。写っているのは、柴犬の「ころっけ」くん（4歳・男の子）。新郎新婦が見つめ合う大切な瞬間、その背後では――芝生の上でひっくり返り、お尻を丸出しにして見事に横転している姿が収められていました。



主役のふたりをよそに、マイペースすぎる行動を見せたころっけくん。その自由すぎる姿に、「ナイスゴロすり」「柴犬らしさ全開」「最高の一枚」といった声が寄せられ、投稿は2.9万件を超える“いいね”を集めています。飼い主のThreadsユーザー・@north_017さんに話を聞きました。



思い出に華を添えたころっけくん

ーー撮影時の状況について教えてください。



「ファーストミートの場面で、私が声をかけて夫が振り返り、花束を渡すという流れを撮影しながら進めていました。当時は夫の反応や撮影に気を取られていて、ころっけの行動にはまったく気づいていなくて…知らない場所でも緊張するタイプではないので、いつも通り楽しそうにしていました。広い芝生の上を走りたそうにしていたのは覚えています」



ーーこの写真を見た感想は？



「第一声は『何してんねん！』でした（笑）。この瞬間をしっかり撮ってくれたカメラマンさんには感謝の気持ちでいっぱいです。式当日はとても忙しく、あまり記憶が残っていなかったのですが、撮影データはどれも初めて見るシーンのようで。この写真は冗談抜きで二度見しました（笑）。すぐに夫に送ると、『やば！ ころ、何してんねん！ 笑笑』と返ってきて、両親からも『かわいすぎる〜！』と笑ってもらえました」



ーーころっけくんは、どのような性格ですか。



「旅行先や初めての場所でも物怖じしない、本当にマイペースな子です。ただ、ここまで能天気だとは思いませんでした（笑）」



ーーころっけくんの正装もかわいいですね！ あらためて、結婚式を終えられた今のお気持ちは？



「ころっけの衣装は、結婚式のために用意しました。入籍しただけでは実感があまりなかったのですが、大好きな人たちやころっけと同じ空間で過ごせた時間はとても幸せでした。撮影データがあることで、その思い出がより深まったと感じています。ころっけにも、カメラマンさんにも感謝しています」



リプライには、思わず笑ってしまう声や、幸せな空気にほっこりする声が多数寄せられています。



「最高すぎる♡」

「ナイスゴロすり」

「一生の思い出になる♡」

「最高にいいタイミング」

「柴犬らしさ全開でいい写真」

「これこれ！ こういうのが良い！」

「一生の素敵な思い出になりますね」

「ズッコケてるんか思いました（笑）」

「柴スリスリの決定的瞬間がかわいすぎます♡」

「狙って撮ったとしか思えないショット！ 最高すぎ」

「芝生気持ちいいもんねぇ（笑）。ごろんしてかわいいねぇ」

「ご結婚おめでとうございます♡ なかなか撮れない素敵なショットです」

「カメラマンさんのプロの直感。結婚おめでとうございます！ 末永くお幸せに」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）