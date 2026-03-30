まるで「ミニ・ヴェルファイア」な斬新スライドドアワゴン！

2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」の会場で、ひときわ熱い視線を浴びていた一台があります。

それが、ダイハツが満を持して公開したカスタムカー「タントカスタム クロメキ」です。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの「「斬新スライドドアワゴン」」です！（30枚）

実車が披露されるとSNSを中心に大きな話題となり、その質感の高さと圧倒的な存在感に魅了される人が後を絶ちません。

どのようなモデルなのでしょうか。

2003年の誕生以来、タントは軽スーパーハイトワゴンのパイオニアとして道を切り拓いてきました。

2019年に登場した現行の4代目では、DNGA（Daihatsu New Global Architecture）の採用によって走行性能や安全性が飛躍的に向上。

広々とした室内空間や使い勝手の良い後席両側スライドドアという伝統を受け継ぎつつ、より力強く、より個性的なスタイルを求める層に応えてきたのが「タントカスタム」というグレードです。

東京オートサロン2026で公開された「クロメキ」は、タントカスタムのNA（自然吸気エンジン）モデル（X）をベースに、細部までこだわり抜いた専用パーツの数々を搭載しました。

まず、圧倒的な存在感を放つフロントフェイスでは、車幅いっぱいにデザインされたグリルにより、フロント全体をひとつの力強い「塊」のように見せています。

開発担当者が「光沢パーツを多用し、縦にも横にも広がりを感じられるようにこだわった」と語る通り、軽自動車の枠を超えたワイドで重厚なインパクトを演出しています。

リアは、水平に伸びる2本の光のラインを配した専用ガーニッシュがフロントと呼応するようにワイド感を強調。さらに、バックドアスポイラーやスカッフプレートにはあえて純正用品を組み合わせることで、カスタムカーとしての鋭さを持ちながらも、メーカー純正らしい完成度の高さと「まとまりの良さ」を感じさせる仕上がりとしました。

足元を支えるのは、ダウンサスによって低く構えたスタンスに、ウェッズスポーツの16インチホイール「クレンツェ シュリット」とヨコハマのスポーツタイヤ「DNA S.drive」の組み合わせ。ブラックを基調に引き締められた外観は、都会の夜景にも映える洗練された美しさを漂わせています。

一方でインテリアは、外装とはまた異なる独自の世界観が広がります。グレーとパープルを基調とした室内は、非常に落ち着いた大人な雰囲気。ダッシュボードにはダイハツロゴをあしらったモノグラム柄が施されており、シックな中にさりげない遊び心が光ります。

シートやステアリングはグレーで統一されつつ、エアコンの吹き出し口やドアアームレストに添えられたパープルの差し色が、空間全体に色気と上質さを与えています。

このタントカスタム クロメキについて、ネット上ではその仕上がりに対して驚きと称賛の声が寄せられています。

「フロントの迫力がとにかく凄い」「都会的で洗練されている」といったデザイン面への評価はもちろん、その堂々たる佇まいから「まるでミニ・ヴェルファイアのような風格を感じる」といった、高級ミニバンに引けを取らないオーラを指摘する声も目立ちました。

また、モデル名にもある「メッキ」の使いこなしについても、「単なる派手さではなく、光沢を絶妙にコントロールした大人の品格がある」と、質感の高さに納得する人が続出。さらには「このままの仕様で市販化してほしい」「発売されたらすぐにでも買いたい」といった、市販化を熱望する声も見受けられます。

長年愛されてきたタントの利便性を土台に、全く新しいプレミアムな提案を示した「クロメキ」。単なるドレスアップにとどまらない、ダイハツの「攻め」の姿勢を感じさせる一台として、今後の展開からも目が離せそうにありません。