国道事務所が“高級SUV”に「ブチギレ警告」で怒りの大反響！

2026年もすっかり春めいて、桜前線の便りとともにドライブが楽しいポカポカ陽気の季節となりました。

スタッドレスタイヤからノーマルタイヤへと履き替えて、ホッと一息ついているドライバーも多いことでしょう。

【画像】「ええぇぇ…」 これが大迷惑すぎる「高級SUV」です！

しかし、そんな穏やかな今だからこそ、あえてこの冬に起きた「ある大ひんしゅくを買ったトラブル」を振り返っておく必要があります。

それは、お正月気分が抜けきらない2026年1月2日、大雪に見舞われた鳥取県智頭町の国道53号で発生した、一台の外国製高級SUVによる大迷惑な立ち往生事件です。

現場となったのは、岡山県と鳥取県の県境に位置する黒尾峠周辺。

智頭町は全国有数の豪雪地帯であり、当日は強烈な正月寒波の影響で容赦ない大雪が降り続いていました。

国土交通省などは再三にわたって不要不急の外出を控えるよう呼びかけ、冬用タイヤの装着やチェーンの携行を強く警告していたのです。

しかし、そんな必死の啓発もむなしく、この山岳区間で走行不能に陥る車両が発生してしまいました。

驚くべきことに、そのクルマは雪道には全く対応していない「夏タイヤ」を履いたままの外国製高級SUVだったのです。

しかも呆れたことに、この高級SUVはノーマルタイヤで雪にハマって動けなくなっただけでなく、あろうことかその場でUターンを試行。

片側1車線の狭い峠道で車体を真横に横たわらせ、両方向の交通を完全に寸断するという最悪の事態を引き起こしました。

この極めて身勝手な行動に対し、国土交通省の鳥取河川国道事務所は異例の対応をとります。

公式SNSを通じて、無惨に雪に埋もれた当該車両や、雪道に不釣り合いなノーマルタイヤ、そして片側交互通行を余儀なくされている現場の悲惨な様子を写真付きで公開したのです。

この投稿はわずか3日間で50万回以上も閲覧され、SNSやネット上では怒り心頭のコメントが殺到しました。

「雪の降る公道に夏タイヤで乗り出すなんて、これもう犯罪レベルでしょ！」「大雪の予報が出ていたのに…あまりにも責任感と自覚が足りない愚か者！」と、準備不足とドライバーの甘えを痛烈に批判する声が殺到。

さらに、「これほどの高級車に乗っているならスタッドレスタイヤくらい買えるだろ…」「いくら高級なクルマでもタイヤひとつ替えられないなら乗る資格なし！」と、車両の価格と装備のアンバランスさに呆れ果てる意見も目立ちました。

また、周囲への甚大な被害を鑑みて「自分のわがままで大渋滞を作り、物流を完全に止めてしまう。これは重大インシデントだ」「緊急車両が通れなくなったらどうするつもりだったのか」と社会的影響を危惧する声や、「大迷惑な車のナンバーやドライバーの名前、顔写真を全国に公開して二度とやらないよう後悔させるべき」「一発免停や100万円の罰金を科してからレッカーしてほしい」「除雪作業や警察の出動にかかった費用を全額損害賠償請求するべきだ」と、厳罰化や法規制の強化を求める過激なコメントも一部見られました。

一方で、「現場で誘導や除雪にあたった係員の人たちは極寒のなかで大変だったと思う…」「本当にお疲れさまでした！」と、トラブル処理に追われた関係者を労う優しい声も見受けられました。

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クルマの運転に慣れるとついつい油断してしまいがちですが、クルマを運転するということは、常に自然の脅威に対する「備え」と「社会的責任」を伴います。

たった一台の無謀な判断が、どれほど多くの人々の時間と労力を奪うのか。

あの正月の雪道で高級SUVが晒した無惨な姿は、季節が巡った今もなお、私たちドライバーに強い自戒を促しているのです。