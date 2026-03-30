アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃から１カ月。県内に住むイラン出身の男性は、母国の親族と連絡が取れないと不安な日々を送っています。

高崎市聖石町にあるパン屋。２６年前にオープンしました。店主を務めるのはイラン出身の高橋アミラさん（５７）です。イランの首都・テヘランで育ち、幼いころから家業のパン作りを手伝ってきました。

アミラさんに、２０歳まで過ごした故郷について聞いてみるとー 「石油だけじゃなく宝石とか金とか銅とかダイヤモンドとかなんでも採れる国なので、小麦粉にしても果物にしてもなんでもとれる美しい国なんです」（アミラさん）

母国イランで軍事攻撃が始まったのは約１カ月前。最初の攻撃が行われた日、母国に住むおいから「戦争になった。しばらく連絡できない」というメッセージが届きました。「気を付けて」と送りましたが、返信はありません。テヘランで暮らす姉に電話をかけてもらいましたが、つながりませんでした。

「いま自分にできることはないか」アミラさんは２９日、外務省の前で行われたデモに参加したといいます。「２００～３００人はいたと思う。せめてここで声を上げて自分たちはこういう状況だと教えてあげるしかない宗教と政治は別の話なので、今ごちゃごちゃになっているからこういったことが起きているので、政治は政治で宗教は宗教で別れればこういった問題は解決されると思う」（アミラさん）