●あす31日(火)夜明け前は一時激しい雨

●水曜日、土曜日も雨のタイミング 気温は引き続き高めで経過

●花盛りを迎えたサクラには 今後は試練の雨となる心配

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週明けのきょう30日(月)の県内も、暖かさはサクラの季節よりもだいぶ先取り…最高気温は広く20度を軽く超え、5月並みの暖かさの所も多くなりました。一方で天気は下り坂となり、夕方頃から、だんだんと雨雲が流れ込み始めています。





これから、その雨は、一時的には少々激しく降ることになりそうです。

低気圧や前線が発達しながら県内付近を通過していく影響で、今夜は遅い時間ほど雨は本降りに。日付が変わってあす31日(火)未明～明け方は、少々雨が激しく降ることもありそうです。

朝の車での通勤などでは、路面の大きな水たまりなどに十分ご注意ください。





低気圧が通り過ぎると活発な雨雲も東に抜けていき、午後になると、まずまず落ち着いた空模様が戻る、とみています。





ただし、今週はこの先、天気はなかなか安定しません。あさって1日(水)も、前線の雨雲が九州方面から県内にも一時的に流れ込んできそうですし、その次は、今週末の土曜日にも再び低気圧や前線の通過で少々まとまった雨になる見通しです。



また、ぐずつく天気が多い中でも気温は引き続き高めで経過し、そうなると、一気に開いたサクラの花があまり長持ちせず、そこに降る雨がサクラの花にとって試練の雨となってしまう心配があります。



今すでに満開に近いサクラは、この先は、できる限り早めに楽しみたいところです。





あす31日(火)夜明け前は、家の中でも雨音が聞こえるような激しい雨も。日中は次第に天気は持ち直し、午後は雲多めながら少し日が差すこともあるでしょう。日中の気温上昇は、ここ数日よりは控えめですが、それでも20度に届く所はあるなど、季節先取りの暖かさは続きます。





週末からヒノキ花粉が爆発的に飛散しています。あす31日(火)も雨上がりの午後から、かなり多く飛散するおそれがあります。





サクラは一気に満開を迎える所も増えてきました。これから週末に向けて、さらに各地で花盛りの状態となってきそうです。





あさって1日(水)も、次の前線や低気圧の影響で日中を中心に雨が降りやすく、その次は土曜日も、また一時激しい雨のおそれも。度々の雨、そして突風が、この先は見頃のサクラには試練となるかもしれません。美しいサクラの姿は、タイミングを逃さず楽しんでいきましょう。気温は20度前後まで上がる暖かい日が、この先も多い見込みです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

