ドーム公演控えるJO1、スペシャルソング「EIEN」リリース 木全翔也が作詞・作曲
グローバルボーイズグループ・JO1が、4月8日、9日に東京ドーム、4月22日、23日に京セラドーム大阪で『JO1DER SHOW 2026 EIEN 永縁』を開催する。それに先立って、同公演のために書き下ろされた楽曲「EIEN」が配信された。
【写真】すごい筋肉！ムキムキの腕を披露した佐藤景瑚
ドーム公演は、JAM（ファンネーム）と共に過ごした時間や記憶、これからも進み続けるJO1の覚悟をパフォーマンスを通して届けるという想いが込められている。「EIEN」は、そのスペシャルソングとしてリリースされ、メンバーの木
全翔也が作詞・作曲を手がけ、編曲にも参加している。
広がりのあるシンセに力強いギターが重なり、シンプルなビートと低音が心地よいグルーヴを生み出す本楽曲は、これまでのJO1らしさを感じさせながらも、新たな一歩を描くシネマティックなポップスに仕上がっている。歌詞には、JO1のこ
れまでの歩みを表すような言葉が散りばめられ、これまでつむいできた縁や運命と共に前へ進むことの決意が感じられる。
なお、同公演のチケットは、現在一般発売中。
【写真】すごい筋肉！ムキムキの腕を披露した佐藤景瑚
ドーム公演は、JAM（ファンネーム）と共に過ごした時間や記憶、これからも進み続けるJO1の覚悟をパフォーマンスを通して届けるという想いが込められている。「EIEN」は、そのスペシャルソングとしてリリースされ、メンバーの木
全翔也が作詞・作曲を手がけ、編曲にも参加している。
れまでの歩みを表すような言葉が散りばめられ、これまでつむいできた縁や運命と共に前へ進むことの決意が感じられる。
なお、同公演のチケットは、現在一般発売中。