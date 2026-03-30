news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「“世界最大級”の噴水 初披露 整備費26億円超に“賛否”も」についてお伝えします。

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週末の東京・お台場、あっちにもこっちにも大勢の人たちが。行われていたのが、レインボーブリッジや東京タワーをバックに音楽と光が織り成す噴水ショー「東京アクアシンフォニー」です。幅250メートルで高さは150メートル。東京都によりますと、その規模は“世界最大級”。都の花である「ソメイヨシノ」をモチーフとしています。

毎日10回のショーが行われるということで、この日はゲームや和楽器の音楽に合わせたプログラムが披露されました。

観覧した都民「すごく感動的。記念日とか思い出にしたい」

観覧した人「あしたも来たいです」

整備費用の総額はおよそ26億4000万円。財源について、都は土地の売却益などを活用するとしていますが…

観覧した都民「賛否両論あるけど、人が集まる機会になればいいな」

“賛否両論”があった噴水事業。

小池都知事「臨海副都心のにぎわいを一緒に盛り上げていきたい」

都は噴水の観覧者数を年間およそ3000万人、経済波及効果は年間およそ98億円と推計。お台場活性化の“起爆剤”となれるのか、今後が注目されます。