◇ONE SAMURAI 1（2026年4月29日 東京・有明アリーナ）

アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）は30日、都内で「ONE SAMURAI 1 キックオフカンファレス」を実施。4月29日に開催される「ONE SAMURAI 1」（有明アリーナ）でONEアトム級ムエタイ初代王者の吉成名高（25＝エイワスポーツジム）が挑戦者ソンチャイノーイ・ゲッソンリット（タイ）を迎え撃つ初防衛戦が決定した。

昨年11月の「ONE173」では、ONEアトム級ムエタイ初代王座を懸けてヌンスリン・チョー・ケットウィナー（タイ）と対戦した吉成。入場では昨年3月の日本大会と同じく人気ゲーム「ドラゴンクエスト」のテーマ曲で花道を歩いた。試合では5R通して高い技術を披露。ダウンは奪えなかったものの、有利に試合を進めて判定3―0で勝利。驚異の40連勝でONEアトム級ムエタイ初代王座を獲得した。

初防衛戦ではタイの強豪ソンチャイノーイと激突。ソンチャイノーイとは、23年4月に対戦して3RKO勝利を飾っている。

再戦となるが「4年前とは別人になっている。スピードもパワーも上がっている。一度勝っているという認識ではなく、初めて戦う強豪という気持ちで戦う。自分は王者なので、自分の試合でムエタイの見られ方が変わるので、良い試合をしてKOで防衛したいと思います」と意気込んだ。