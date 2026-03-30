高市総理大臣はホワイトハウスでバイデン前大統領の肖像にかわって飾られた署名を代筆する機械「オートペン」の写真を見て笑ったのかと問われたのに対し、「とても驚いた記憶がある」と釈明しました。

【映像】「オートペン」の写真に指をさす高市総理

今月20日、日米首脳会談のあとホワイトハウスが公開した動画には高市総理がバイデン前大統領の肖像のかわりに掲げられた「オートペン」の写真を見て笑うような姿が映っていました。

立憲・石垣のりこ参院議員「この写真をご覧になって指をさしてね。笑っていらしたように見えたんですがどうでしょうか」

高市総理大臣「歴代の大統領のは全部肖像だったんですね、途中でそうじゃないものがございました。一体これは何なんだととても驚いた記憶がございます」

立憲・石垣のりこ参院議員「驚いただけではなく指をさしてどうしても笑っているように見えてしまう、ご本人の意思は分かりませんけれども、そのように海外でもそして私自身もそのように受け止めたんです」

高市総理大臣「その時の気持ちっていうのは、ほんと驚いてアンビリーバボーだったんですけれども、私はそのようにとられてしまったらとっても残念です」

高市総理はこう述べた上で、バイデン前大統領も含めて「歴代日米同盟の強化に貢献してくださった全ての大統領に敬意を抱いている」と説明しました。

立憲の石垣議員は指をさして笑っていると受け取られた場合に「おとしめに同調する行為に映ってしまう」と述べ、「誤解を与えるような対応は非常に気を付けてほしい」と苦言を呈しました。（ANNニュース）