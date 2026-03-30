国会議事堂（資料写真）

政府の２０２６年度暫定予算案が３０日に可決され、高市早苗首相がこだわった当初予算の年度内成立はならなかった。衆院を数で押し切った与党だが、過半数割れの参院では野党に“逆襲”された格好だ。参院の構成は２８年夏の選挙まで大きく変わらない見通しで、政府・与党は向こう２年間の国会戦略の練り直しを迫られている。

与党は衆院で自民党だけで３分の２、日本維新の会を加えれば４分の３を占める圧倒的な数の力で予算案審議を加速した。予算委員会ベースの審議時間で比較すると、少数与党下の昨年は９２時間だったが今回は５９時間で終了。過去最低（６６時間）を下回った。

首相が入る集中審議だけ見ても、３２時間から１１時間に減った。省庁を８程度のグループに分けて２日間にわたって一斉開催される分科会は３７年ぶりに見送り。予算成立の前提となる地方公聴会も、平日日程がとれず日曜に開かれた。

中道改革連合の早稲田夕季副代表（衆院比例南関東）は３０日の暫定予算案採決の本会議後、「審議時間削減も問題だが、分科会を端折ったのはとんでもない暴挙。衆院から荷崩れ状態で持ち込まれた予算案を参院がすんなり通過させるはずがなかった」と断じた。