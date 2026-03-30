3児の母・小倉優子、石窯ドームで焼いたマフィン公開「ふわふわで美味しそう」「プロ級の仕上がり」と反響
【モデルプレス＝2026/03/30】タレントの小倉優子が3月29日、自身のInstagramを更新。手作りのマフィンを公開した。
【写真】42歳3児のママタレ「甘い香りが漂ってきそう」均一に焼けた石窯ドームマフィン
小倉は「今日は、お料理部でマフィン作りの生配信をしました」と報告し、手作りしたマフィンが並んだ写真を投稿。「石窯ドームのオーブンで、初めて焼きました」「オーブンによって火加減が全然違うんです！！」と添え、均一に焼き色がつき、ふんわりと仕上がったマフィンを披露している。
また、これまでに数々の手作りパンを披露してきた小倉は「石窯ドームらパン作りに向いていると聞いたので、パンを焼くのも楽しみです」（※原文ママ）と心待ちに。「お料理の生配信も試作もとにかく楽しくて、もっと頑張っていきたい！と思っています」「昔から将来の目標は、ゆうこりんのお料理教室を作ることなんです」と明かしつつ、「60歳になっても、ゆうこりんって呼んでもらえるかな笑」とお茶目につづっている。
この投稿は「甘い香りが漂ってきそう」「スイーツ作りも上手いなんて無敵」「ふわふわで美味しそう」「プロ級の仕上がり」と反響を呼んでいる。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】42歳3児のママタレ「甘い香りが漂ってきそう」均一に焼けた石窯ドームマフィン
◆小倉優子、石窯ドームで焼いたマフィン披露
小倉は「今日は、お料理部でマフィン作りの生配信をしました」と報告し、手作りしたマフィンが並んだ写真を投稿。「石窯ドームのオーブンで、初めて焼きました」「オーブンによって火加減が全然違うんです！！」と添え、均一に焼き色がつき、ふんわりと仕上がったマフィンを披露している。
◆小倉優子の投稿に「ふわふわで美味しそう」と反響
この投稿は「甘い香りが漂ってきそう」「スイーツ作りも上手いなんて無敵」「ふわふわで美味しそう」「プロ級の仕上がり」と反響を呼んでいる。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】