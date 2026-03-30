元AKB48メンバー、ミニ丈のオールブラックコーデで美脚披露「モードな雰囲気可愛い」「脚長すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/03/30】元AKB48で女優の木崎ゆりあ（※「崎」は正式には「たつさき」）が3月29日、自身のInstagramを更新。オールブラックコーデを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKB48メンバー「脚長すぎる」大胆美脚ショット
木粼は「木粼ゆりあ3rd写真集 ＃アップデート中 書泉グランデさんにて最後のお渡し会でした」とつづり、自身の9年ぶりとなる第3弾写真集「アップデート中」（扶桑社）のイベントだったことを報告。「オールブラックでとっても可愛いでした」と添えて、フリルがあしらわれたブラックのトップスに引き締まった脚が際立つブラックのミニ丈のスカートを合わせ、街角での立ち姿やアップショットを公開している。
「衣装メイクは写真集でもお世話になったお二人に」とつづり、こだわりのスタイリングでイベントに臨んだことを明かしている。
この投稿には「モードな雰囲気可愛い」「美脚すぎる」「笑顔に癒される」「脚長すぎる」「真似したい」「可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】元AKB48メンバー「脚長すぎる」大胆美脚ショット
◆木粼ゆりあ、オールブラックコーデを披露
木粼は「木粼ゆりあ3rd写真集 ＃アップデート中 書泉グランデさんにて最後のお渡し会でした」とつづり、自身の9年ぶりとなる第3弾写真集「アップデート中」（扶桑社）のイベントだったことを報告。「オールブラックでとっても可愛いでした」と添えて、フリルがあしらわれたブラックのトップスに引き締まった脚が際立つブラックのミニ丈のスカートを合わせ、街角での立ち姿やアップショットを公開している。
「衣装メイクは写真集でもお世話になったお二人に」とつづり、こだわりのスタイリングでイベントに臨んだことを明かしている。
◆木崎ゆりあの投稿に反響
この投稿には「モードな雰囲気可愛い」「美脚すぎる」「笑顔に癒される」「脚長すぎる」「真似したい」「可愛い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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