【一覧】ウィンディシティ・ブルズ所属 河村勇輝のGリーグスタッツ｜2025－26シーズン全試合成績
海外挑戦している河村勇輝の渡米2年目となった2025－26シーズン。このページではウィンディシティ・ブルズでのGリーグ試合結果と個人成績を振り返る。
NBAでのシーズン開幕前にシカゴ・ブルズと2Way契約を結んだ河村。NBAプレシーズンゲームにも出場するも、開幕直前の10月17日（現地時間、以下同）に「健康上の理由」により契約解除に。その後もシカゴでリハビリを続け、1月6日にはブルズとの再契約が発表された。
1月15日のGリーグ戦で約3カ月ぶりに復帰を果たすと、その後はNBA戦への帯同と並行しながらGリーグ戦11試合に出場。うち9試合でスターターを務めた。2月11日のグランドラピッズ・ゴールド戦では34得点でGリーグキャリアハイ更新、同27日には19アシストをマークし球団記録を更新するなど目覚ましい活躍を見せた。
3月28日にレギュラーシーズンの全日程が終了。ブルズはイースタン・カンファレンス12位に終わりプレーオフ進出を逃した。河村はシーズンを通して1試合平均33分27秒のプレータイムで18.7得点5.1リバウンド10.9アシスト0.8スティールをマークしている。
河村勇輝のGリーグ全試合スタッツ一覧
日付 対戦相手 試合結果 出場時間 FG 3P 得点 アシスト リバウンド 2026年1月8日 ブルーコーツ ● 131-141 - - - - - - 2026年1月10日 ブルーコーツ ○ 129-126 - - - - - - 2026年1月11日 ブルーム ○ 120-128 - - - - - - 2026年1月15日 クリッパーズ ○ 131-104 15:49 0/3 0/2 2 8 2 2026年1月23日 ニックス ● 104-114 21:43 1/7 1/3 3 7 2 2026年1月26日 ブルー ○ 116-103 - - - - - - 2026年1月28日 ブルー ○ 123-102 - - - - - - 2026年1月30日 スウォーム ○ 115-110 - - - - - - 2026年2月2日 スウォーム ● 103-126 - - - - - - 2026年2月5日 ネッツ ● 123-143 - - - - - - 2026年2月6日 ネッツ ○ 133-127 37:41 5/16 2/5 25 13 2 2026年2月11日 グランドラピッズ ● 131-135 40:33 12/24 3/6 34 16 7 2026年2月12日 グランドラピッズ ○ 116-111 37:08 4/15 2/8 16 8 10 2026年2月20日 ラプターズ ● 135-141 34:07 9/19 4/5 23 9 8 2026年2月21日 ラプターズ ● 138-141 36:16 6/14 1/7 19 12 5 2026年2月24日 ハード ○ 112-104 37:05 9/19 2/5 26 10 7 2026年2月27日 セルティックス ○ 121-106 33:54 4/20 1/6 11 19 4 2026年3月1日 セルティックス ● 97-122 - - - - - - 2026年3月3日 チャージ ● 105-148 - - - - - - 2026年3月6日 チャージ ● 99-125 - - - - - - 2026年3月8日 バイパーズ ● 100-137 - - - - - - 2026年3月10日 スカイホークス ● 126-127 - - - - - - 2026年3月12日 サンズ ○ 124-116 - - - - - - 2026年3月14日 サンズ ○ 125-116 - - - - - - 2026年3月16日 ハード ○ 116-115 - - - - - 2026年3月18日 ゴーゴー ● 122-133 - - - - - - 2026年3月20日 ゴーゴー ● 143-154 38:02 6/19 4/10 22 6 7 2026年3月22日 スクアドロン ● 119-134 35:43 5/14 2/6 25 12 2 2026年3月24日 スクアドロン ● 133-134 - - - - - - 2026年3月28日 ニックス ● 122-123 - - - - - -
【動画】Gリーグキャリアハイの34得点を挙げた河村のプレー集