fav meが、17thシングル「Eye to eye！」を本日3月30日に配信リリースした。

（関連：【映像あり】fav me、17thシングル「Eye to eye！」披露 『PEAK SPOT JOIN - 東名阪 PEAK SPOT TOUR -』東京公演でのライブ映像）

同楽曲は、うまくいかない日も受け止めながら前向きな一歩を後押しする、fav meの新たな応援歌。軽快でダンサブルなサウンドに乗せた〈1.2.3でEye to eye！〉というキャッチーなフレーズが印象的で、目と目が合うその瞬間に1人じゃないと気づき、前に踏み出す気持ちをそっと後押しする楽曲だ。

また、3月22日の『PEAK SPOT JOIN - 東名阪 PEAK SPOT TOUR -』東京公演での同楽曲のライブ映像も公開された。加えて、同楽曲のMVのティザー映像が3月31日19時、本編が4月8日19時に公開される予定となっている。

なお、5月18日に東京 豊洲PITにて開催予定のデビュー1周年公演『-fav me 1st Anniversary Live-「STILL A NEW WORLD」』のチケットは現在発売中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）