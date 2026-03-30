ミラノ・コルティナ五輪のスケート・ショートトラックの女子3000mリレーで6位入賞を果たした倉敷市出身の中島未莉選手に岡山県スポーツ特別顕賞が贈られました。

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岡山県スポーツ特別顕賞は、国際大会などで活躍し県民に感動を与えた地元ゆかりのアスリートに贈られるものです。倉敷市出身の中島未莉選手は、先月（2月）、ミラノ・コルティナ五輪で日本女子のエースとして5種目に出場。このうち、女子3000mリレーで6位入賞を果たし、その功績がたたえられたものです。

（中島未莉選手）

「最初もらえると聞いたときはびっくりしました。本当にうれしく思います。五輪でメダルが取れるようなそういう土台をしっかり作って次の五輪に挑みたいと思います」

中島選手は、3週間程度の休養をはさんだ後、秋に始まる新シーズンに向けて、再び練習に励むということです。