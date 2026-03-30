再開発が進む新潟駅周辺に、関東でおなじみの中華チェーン『日高屋』がオープンします。日本海側では初出店です。



再開発が進む新潟駅。東大通りの一角に4月3日(金)にオープンするのは、関東を中心に展開する中華食堂『日高屋』です。新潟の地元企業とフランチャイズ契約を結び、出店に踏み切りました。関東地方以外への初の進出となります。



■FC契約 オーシャンシステム 樋口勝人社長

「日高屋の良さは誰でも気軽に通えるお店ということ。私のなかでは本当に最強のコスパのお店、しかもおいしいというのが自信を持って言える店だと思っているので、ぜひ気軽に通っていただきたい。」



日高屋は、ラーメンや定食を手ごろな価格で提供することで知られ、首都圏を中心に470店舗以上を展開。駅周辺の再開発による人の流れの変化を踏まえ、ビジネス客や観光客の増加に加え、地元の利用も見込めるエリアとして注目しています。



■ハイデイ日高 青野敬成社長

「駅前に出店するというところで、当社の駅前戦略と合致したのが大きなところ。」



老若男女が利用できる店としてとして定着を狙います。



■ハイデイ日高 青野敬成社長

「安くておいしいものをこの地に出して、いわゆる〝食のインフラ〟を目指して日高屋というブランドを広げていきたい。」



日高屋は、2027年度中にさらに県内で3店舗が出店される予定です。