　30日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比160円安の5万1890円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1885.85円に対しては4.15円高。出来高は3014枚となっている。

　TOPIX先物期近は3550.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.16ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51890　　　　　-160　　　　3014
日経225mini 　　　　　　 51885　　　　　-165　　　 53524
TOPIX先物 　　　　　　　3550.5　　　　　-4.5　　　　4844
JPX日経400先物　　　　　 32330　　　　　+100　　　　 115
グロース指数先物　　　　　 683　　　　　　+2　　　　 268
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース