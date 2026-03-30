日経225先物：30日19時＝160円安、5万1890円
30日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比160円安の5万1890円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1885.85円に対しては4.15円高。出来高は3014枚となっている。
TOPIX先物期近は3550.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.16ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51890 -160 3014
日経225mini 51885 -165 53524
TOPIX先物 3550.5 -4.5 4844
JPX日経400先物 32330 +100 115
グロース指数先物 683 +2 268
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3550.5ポイントと前日比4.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は8.16ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51890 -160 3014
日経225mini 51885 -165 53524
TOPIX先物 3550.5 -4.5 4844
JPX日経400先物 32330 +100 115
グロース指数先物 683 +2 268
東証REIT指数先物 売買不成立
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