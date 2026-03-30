気温が高くなると待ち遠しいのがサクラです。各地のサクラの開花状況を取材しました。



30日午前10時ごろの新潟市中央区。

暖かな日差しのもと、新潟地方気象台の担当者がサクラの標本木の観測を行っていました。



■新潟地方気象台主任技術専門官 水野太治さん

「開花に向けて(成長は)順調です。咲きそうなものは1輪程度。ただ開花の基準は5～6輪なので、開花発表には至らず。」



多くのツボミは先がピンク色になってきているものの、開花発表はお預けとなりました。





一方、こちらは30日午後1時半ごろの高田城址公園。

開花までもう少し時間がかかりそうなツボミがほとんどだった一方で、場所によっては満開に近い咲き方をしている木もありました。



■エコ・グリーン 青木ユキ子さん

「上の方はだいぶ花の芽が膨らんできた。今日は開花日和だが、まだ早いのでは。」



残念ながら、開花宣言は31日以降に見送られることになりました。

最新の予想では、新潟市と高田城址公園ともに3月31日(火)が開花予想日となっています。