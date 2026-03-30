雨の日もPCを安全に守る頼れる相棒！【リー】のこだわりが詰まったバックパックがAmazonで販売中！
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圧倒的な収納力と機能性で移動をスマートに！【リー】が提案する多機能なリュックがAmazonで販売中！
大容量のメインルームに加え、専用のPC収納スペースを備えた実用性の高い設計だ。防水レインカバーが付属しているため、急な天候の変化にも対応できる。耐久性のある素材と使い勝手を追求したポケット配置で、通勤や通学を強力にサポートする。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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ノートパソコンを安全に持ち運べるクッション入りの専用ポケットを搭載している。ビジネスツールやタブレットも整理して収納でき、バッグの中が散らかる心配がない。→【アイテム詳細を見る】
底部分に収納可能な防水レインカバーが標準装備されており、大切な荷物を水濡れから守る。自転車移動やアウトドアシーンでも、天候を気にせずアクティブに使用できる。
背面にメッシュ素材を採用することで蒸れを軽減し、長時間の着用でも快適さを維持する。肩への負担を分散する厚手のショルダーベルトが、重い荷物の持ち運びを楽にする。
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スタイリッシュな外観ながら、部活動や旅行にも対応できる抜群の収納力を誇る。サイドポケットやフロントの小分け収納など、頻繁に使う小物をすぐに取り出せる作りだ。
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